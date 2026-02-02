淡江大橋將通車 八里輕軌卡關6年

新北市長侯友宜（右二）2日率市府團隊出席八里區行動治理座談會。（張鎧乙攝）

淡江大橋預計今年5月通車，但八里輕軌卻仍卡在中央審議，遲遲未核定。新北市長侯友宜2日率市府團隊出席八里區行動治理座談會時，指示局處應積極追蹤八里輕軌進度。新北市捷運局表示，可行性研究送審至今已5年10個月，13度提報仍待中央核定。地方期盼「橋通了，軌也要跟上」。

侯友宜表示，跨越淡水河口的淡江大橋是國家級重大建設，通車後，不僅將大幅改善淡水、八里與林口間的交通，也會帶來龐大觀光與物流人流。他強調，市府推動建設不會只做到「一半」，已要求各局處緊盯八里輕軌進度，務必與淡江大橋、淡海輕軌形成完整路網，發揮最大效益。

廣告 廣告

座談會中，多位里長直言，淡江大橋通車後，若沒有軌道系統銜接，恐讓交通壓力集中在平面道路，八里輕軌的進度已成地方最關心的議題之一。對此，捷運局說明，八里輕軌全長約6公里，規畫7座車站及1座駐車廠，早在109年3月即獲交通部原則同意後轉行政院審議，但因政策與程序調整，多次補件修正，至今仍待核定。

為縮短整體時程，市府已爭取將八里輕軌可行性研究與淡海輕軌二期修正計畫同步審查，並於去年10月第13次提報交通部，目標是在綜合規畫核定後，5年內完工，讓輕軌能直接銜接淡江大橋與淡海輕軌系統。

民進黨議員鄭宇恩指出，八里輕軌不只是通勤工具，更是帶動區域轉型的關鍵引擎。她認為，除了既有的十三行博物館，市府應同步規畫八仙樂園周邊觀光軸帶，結合已標售的娛樂專區開發，才能真正放大輕軌效益。在中央核定前，也應先行強化公車先導路網，提前培養運量，讓未來輕軌一通車就能發揮功能。

國民黨議員陳偉杰則強調，八里早已不再是「台北邊陲」，淡江大橋完工後，將成為串聯桃園機場與台北港的「北台灣物流與觀光新門戶」。他特別關注淡江大橋與輕軌的實質銜接，直言交通疏解不能只做一半，將持續監督捷運局，確保橋面預留空間、公車專用道與未來軌道系統能無縫接軌，同時呼籲中央體察地方民意，加快八里輕軌與淡海輕軌二期的審議速度，實現「大淡海、八里一體化」的軌道路網。