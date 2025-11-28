淡江大橋工程衝刺中！鋪面作業啟動，最快 2026 年啟用跨河新動脈

公路局北區新建工程分局近日宣布，11 月 16 日正式啟動淡江大橋鋼床板的 GUSS 高性能瀝青鋪面作業，施工區段位於 5K+895 至 6K+539，總長約 640 公尺，此階段預計將耗時 45 天，並視天候調整。

這項鋪面工程象徵整體進度已邁入最後衝刺，橋梁主體可望於 2025 年底完成面層鋪設，之後將逐步轉入護欄、照明、人行道等附屬設施施工，為 2026 年通車目標奠定基礎。

此次採用的 GUSS（Guss Asphalt）鋪面屬於專為鋼橋設計的高性能工法，特性是流動性高、黏附力強，鋪灑後能自然找平並與鋼板完全密合。

由於具備防水、耐高溫、抗車轍等優點，能有效減少滲水造成的鋼板腐蝕，同時提高橋面耐久度與行車舒適性，是跨河橋梁常見且關鍵的鋪面技術。

施工團隊將先進行鋼板表面清潔與黏著層處理，再以高溫攪拌的方式鋪設，並同步檢查厚度、密實度與平整度，確保鋪面一次到位。

依照公路局公布的後續時程，淡江大橋將在 2026 年 2 月完成景觀燈柱安裝與斜張索索力的第三次調整，以使塔柱與斜張系統達到最佳穩定狀態。接著在 4 月陸續進行金屬護欄、人行道鋪設、伸縮縫安裝與塔吊拆除等工程。待整體結構與附屬設施完工後，將進入最終檢查與系統測試階段，為正式通車進行最後準備。

淡江大橋橫跨淡水河，是北台灣重要的跨河建設，完工後將建立淡水與八里之間全新的交通動線，大幅縮短往返時間，並有效分散目前關渡大橋與捷運淡水線的交通壓力。

對通勤族而言，可以縮短尖峰時段的延誤；對整體區域發展來說，也象徵淡水—八里雙生活圈的路網將正式成形，連帶推動居住與商業環境更為一體化。

（本文資訊、圖源：公路局）

