淡江大橋帶動運輸升級 新闢四線公車串聯淡北生活圈

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淡江大橋公車新路網啟航直通板橋、機場更便利，圖為115淡水八里觀光公車四十九元一日券無限搭乘。（記者蘇春瑛攝）

▲淡江大橋公車新路網啟航直通板橋、機場更便利，圖為115淡水八里觀光公車四十九元一日券無限搭乘。（記者蘇春瑛攝）

配合淡江大橋通車，新北市交通局自今（十一）日起正式營運「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」四條新路線，平日每日提供逾八十班次服務，串聯淡水、八里、板橋及桃園機場，提供民眾更便捷的交通選擇。

新北市長侯友宜表示，淡江大橋通車後已成為北台灣重要地標，新公車路線上路象徵淡北地區公共運輸邁入「跨橋、跨區、快捷」新時代。其中，115淡水八里觀光公車為新北第三條觀光公車路線，與鶯歌731、瑞芳177共同打造觀光路網，民眾可購買49元一日券無限搭乘，鼓勵民眾善加利用。

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新北交通局長鍾鳴時簡報指出，淡江大橋通車一個月以來，每天吸引遊客前來，為了提升淡水八里當地民眾有更好的通勤通學，988板橋快線平日於淡水新市鎮及板橋公車站雙向各提供二十班次；989及990機場快線每日往返淡水與桃園機場各十班次，車程約六十分鐘。另外，115觀光公車串聯淡水老街、漁人碼頭、八里左岸及十三行博物館等熱門景點，平日也提供跨橋接駁服務，即日起可透過線上預約或站牌候車方式搭乘新闢快線公車。

新北目前共有三百七十二條公車路線、二千五百三十八輛公車，近八年累計服務超過二十一億九千萬人次。鍾鳴時表示，未來將持續推動公車智慧化、低碳化及路網升級，提升市民交通便利性。