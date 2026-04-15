淡江大橋慶祝活動4／17開跑 交通管制、接駁車資訊一次看
國際地標淡江大橋5月通車，一連串系列慶祝活動將自本周五起登場，4月17日「淡水八里．橋見未來」、18日路跑及19日自行車活動。交通局提醒活動期間淡江大橋淡水及八里兩端周邊道路將實施交通管制，且周邊停車空間有限，呼籲參加活動的民眾多加利用大眾運輸工具前往。
交通局交通安全科長李友欽表示，本周五由淡水及八里區公所舉辦的「淡水八里．橋見未來」活動，當日下午1時至晚間7時淡水區中正路2段51巷外側車道、淡水區中正路1段87巷8弄及八里區忠孝路外側車道將實施交通管制。建議淡水端的民眾利用捷運、輕軌及公車前往，八里端的民眾則可搭乘公車抵達活動會場。
由公路局舉辦的路跑活動18日下午2時開始，路跑路線橫跨淡水、八里2區，當日下午2時起實施交通管制，部分路段採全線封閉或僅管制外側車道，駕駛人遵守指揮人員及現場牌面指引行駛，並提前規畫改道。
主辦單位並針對參與活動的民眾，在淡水及八里端皆規畫有接駁車，淡水端在淡水捷運站、八里端則在十三行文化公園、十三行博物館、八里區行政中心提供接駁車至活動會場，民眾多加利用。
另外，紅26公車當日下午2時30分至5時30分活動期間，暫時取消停靠「淡水漁市」、「漁人碼頭」、「輕軌淡水漁人碼頭站」3站，請乘車民眾留意。
4月19日上午6時至中午12時登場的自行車活動，活動路線橫跨淡水、三芝及八里地區，並自上午6時30分起視活動隊伍行進情形彈性實施交通管制，於隊伍通過後逐步恢復通行。
交通局呼籲，活動期間人潮眾多，請民眾搭乘大眾運輸工具前往，並配合現場交通管制及指揮人員引導；同時請留意沿線資訊可變標誌（CMS），並隨時收聽警察廣播電台，以掌握最新交通資訊。
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