淡江大橋慶通車 侯批中央拗蠻

淡江大橋預計民國115年通車，近日交通部公路局因通車路跑賽事，特別是公路局獨吞黃金周末舉辦通車前活動，僅留平日給新北市政府，引發議論。新北市長侯友宜28日嗆中央「拗蠻」，中央與地方應共同協調，討論圓滿慶祝淡江大橋的通車活動。

公路局明年將舉辦淡江大橋通車前路跑活動，27日線上報名秒殺，並未保留名額給地方，地方怨言四起。侯友宜表示，公路局不能獨占好的時間，剩下的時間也不協調，便丟給地方，「是不是太拗蠻？」中央與地方應共同協調，討論圓滿慶祝淡江大橋的通車活動。

廣告 廣告

新北市府表示，淡江大橋是地方長期等待的建設，市府負擔橋梁三分之一經費及落橋聯外道路工程等，秉持共同合作的精神、態度與決心來實踐在地居民的盼望，交通部如今卻稱新北對公共工程沒能力、沒經驗，市府深感不解。

針對交通部公路局匿名放話，指稱淡江大橋建設被新北市政府吃豆腐、蹭政績，新北市府質疑，中央對居民的期待無心，對地方的付出無視，讓市府真心換無情，實在無奈，但市府一定以建設為重，全力維護淡水和八里鄉親權益。

「喜事就該大家一起高高興興的辦！」新北市府呼籲，與其有問題時再推給地方，不如事先與地方溝通，確保工程及活動都順利。

陳偉杰批評，公路局早將明年4月最適合舉辦大型活動的黃金周末時段全數「占好占滿」，然後假意詢問新北市府是否合辦或釋出零碎的平日時段供地方使用，盡顯「吃剩的才給地方」的傲慢心態，根本是倒果為因、轉移焦點。

此外，張其強說明，市府明年要「主辦」萬金石馬拉松、鐵道馬拉松接力賽，所以早已表明願意參與協辦包括交通維護、路權規畫等，沒想到竟被解讀為「拒絕主辦」，這是刻意誤導。未來市府已著手安排讓淡水，八里兩地鄉親都能「上橋走走」。