淡江大橋掀論戰 新北市府秀時程表：如何在短時間拿出具體活動內容？

立院交通委員會4日上午問及淡江大橋時程表，針對交通部長陳世凱稱新北市原本「並沒有提出想做哪些活動」，交通部已針對新北市府提出想法想辦法討論，新北市府再回應，指交通部明確告知活動約僅有15天，如何提出想法。

新北市府副祕書長張其強今表示，他以個人曾參與部分、包括交通部公路局歷次新聞稿、手邊會議記錄、以及公路局所提供簡報內容，做一回應。包含今年11月19日公路局簡報，即15天前，公路局才正式知會新北市，確認竣工時間、通車典禮時間、「新北市可以舉辦的時間」，以及包括路跑在內的「公路局已既定活動規劃」。

張其強指出，換言之，新北市雖早已有活動構想，並非如陳世凱所謂「開始提出想法」，但能在什麼時間舉行？能在什麼空間下舉行？公路局直到15天前，即11月19日上午才明確告知，「叫新北市如何能在短時間內，拿出具體活動內容？何況當日簡報中還有部分時間，或究竟能開放多少線道，至今仍在等待公路局近一步確認」。

張其強也指出，11月19日公路局簡報只包括淡江大橋預計明年4月15日竣工，5月9日通車典禮，並指出可供新北市使用時間4月15日竣工後到5月9日通車中，僅有6天時間。公路局還稱大橋路跑將在明年4月18日舉行，本月24號交通部將對外舉行記者會宣布，所以「提早」通知新北市。

張其強強調，以上所述會議與簡報內容，都有交通部公路局及新北市政府相關局處，多人共同出席，並有會議記錄，「以資為憑，讓本人可就事實經過，略作陳述」。

