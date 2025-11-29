淡江大橋政績算誰的？ 新北市府喊話交通部：莫保持「施捨給地方」的態度

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

淡江大橋明年5月通車，交通部公路局將在明年4月先辦路跑活動和自行車賽，但地方民眾質疑活動名額秒殺、身為在地鄉親卻無法參與，更有媒體報導稱，公路局內部不滿新北市府頻頻蹭政績、新北市也未參與主體建造，僅負責聯外道路。新北市府回應交通部，若對重大公共建設抱持「施捨給地方」的態度，再發幾篇稿都改變不了在地居民的質疑。

新北市府回應交通部，若對重大公共建設抱持「施捨給地方」的態度，再發幾篇稿都改變不了在地居民的質疑。（圖／資料照）

新北市府表示，公路局聲明既然通篇強調合作，中央官員匿名放話無助雙方攜手。市府再度強調，新北有負擔淡江大橋經費是事實，不解何謂「中央獨立建造」；交通改善需要整體路網規劃也是事實，不解何謂「新北只會做聯外道路」。

市府也指出，雖然目前「跨機關通車系列活動橫向聯繫平台」是未來式，但感謝公路局公開證實，市府確實在今年3月就已說明將協辦路跑活動。新北市府同樣期盼，並且會全力協助完成如期通車目標。

