淡江大橋明年啟用 交通部辦路跑活動引侯友宜不滿

政治中心／綜合報導

淡江大橋明年就要完工，交通部舉辦路跑活動慶祝，日前開放報名名額秒殺，沒想到竟引發新北市長侯友宜不滿，稱中央沒跟地方先講，還批中央"拗蠻"，對此，公路局公布雙方協調時程表，表示是新北市說無力舉辦，只能協辦，確實數度見面。交通部長陳世凱要侯友宜回去看會議記錄，才不會誤解。

連接新北市淡水區跟八里區的淡江大橋，明年5月就要完工，交通部在通車前先舉辦"自行車賽與路跑"，名額被秒殺，新北市長侯友宜不滿中央決定好活動時間，沒跟地方討論，砲聲隆隆。

廣告 廣告

新北市長侯友宜（11.28）：「地方完全都不知道，中央自己去做，那你活動怎麼辦，不能說你獨佔，把好的時間佔走了，然後剩下分配也不協調，丟給地方地方怎麼辦活動，你這樣不是太拗蠻了嗎。」

淡江大橋路跑活動變調 侯友宜批中央蠻橫未通知遭打臉

侯友宜不滿中央把假日都預約走、只留平日給新北市辦活動。（圖／民視新聞）





交通部長陳世凱：「過去有幾次的溝通，這個其實都有紀錄的，我想侯友宜市長如果了解的話，應該可以去看一下，過去的溝通的紀錄，他就不會有這樣子的誤解。」

被貼上"拗蠻"的標籤，交通部可不服氣，因為根據公路局列出的雙方協調時程表，今年1月新北市府就曾舉辦淡江大橋通車行銷會議，新北市反映"已排定多場路跑"，無力兼顧淡江大橋路跑，建請交通部主辦、新北體育局協辦；3月新北市副秘書長張其強拜會公路局時，還告知公路局"因為要辦萬金石路跑，無法增辦淡江大橋路跑，只能在行政流程上配合"，緊接著8月、11月，雙方都有碰面說明活動規劃，和侯友宜說的"沒跟地方討論"有落差。

新北市長侯友宜：「一切以市民所需要的建設，還有權利，為最大的優先，回歸到這個這個平台裡面，去好好做個溝通跟協調。」

淡江大橋路跑活動變調 侯友宜批中央蠻橫未通知遭打臉

公路局列出協調時間表，打臉侯友宜。（圖／民視新聞）





新北市議員（民）李宇翔：「明明這個是新北市政府，將主導權給讓出，而且也是新北市政府，不重視淡江大橋開橋，交通部跟公路總局，也已經提供給新北市政府，相關的這個時間，也希望新北市政府妥善的規劃。」

議員狂轟侯友宜狀況外，通橋前的活動也意外沾染政治色彩。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：淡江大橋路跑活動變調 侯友宜批中央蠻橫未通知遭打臉

更多民視新聞報導

春節返鄉注意了！管制航線「這時間」陸續開放訂位 離島座位數曝

淡水停水4天！市府挖破管線扯「圖資」 周軒：挖壞不是剛好是必然

侯友宜稱復水8成引爆反彈 淡水民怨「外面的雨比我家水龍頭還大」

