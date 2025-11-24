淡江大橋明年通車 系列活動先體驗

台灣北海岸新地標、也是工程界的國際之光-淡江大橋，橋身橫跨淡水河口，是連接新北市淡水區、跟八里區的關鍵交通樞紐，更是北台灣交通網絡的重要節點。主橋段長920公尺，將會是世界最大跨徑的單塔不對稱斜張橋。預計明年5月正式通車，到時候將舉辦一系列活動，邀請民眾上橋感受這項歷史建設。

公路局局長 林福山：「淡江大橋將在明年5月9號，辦理通車典禮，5月12號開放通車，在通車前 我們希望能夠舉辦一些，民眾可以親自上淡江大橋體驗的活動，目前首波通車前體驗系列活動部分，將有路跑跟自行車兩個部分，分別會在11月27號跟28號開放報名，整個活動的部分，會分別在明年的4月18號下午，跟明年的4月19號上午來開跑，因為最主要路跑活動或自行車的活動，大概按照時程 大概都需要半年，提前讓大家報名，因為報名 相關物資的準備都需要時間。」

相關活動會和國家地理雜誌合作，民眾可搶先踏上全新地標，而且搭乘飛機，不論從松山機場、或是桃園機場起降，都能從空中看見淡江大橋。公路局表示，通車之後，將縮短新北市淡水區、及八里區，兩地行車距離，駕駛人不用再繞行關渡大橋，可以縮短大約15公里路程，節省約25分鐘車程，預計也可以舒緩淡水上下班時段，嚴重塞車的情況。

