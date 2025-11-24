淡江大橋明年5月通車 路跑、自行車活動分別於11/27、28日開放報名

淡江大橋將於明（2026）年5月通車，交通部公路局於通車前規劃推出一系列的民眾體驗活動。公路局提供



國人關注期盼並經美國CNN評選「2025 年全球11大重要建設」的國際級工程—淡江大橋，將於明（2026）年5月通車，為讓民眾於通車前體驗淡江大橋，交通部公路局於通車前規劃推出一系列的民眾體驗活動，首波將於明年4月中推出的「路跑」及「自行車」活動，將於11月27日及28日開始報名。

公路局說，由英國 Zaha Hadid 建築師團隊設計，被譽為台灣新地標的淡江大橋，動工以來備受關注及矚目，今年9月16日順利合龍後，各項工進順利推動，預計明年4月橋面工程可順利結束，在評估確認安全可先行提供活動的條件下，公路局規劃首先推出路跑及自行車活動。此次自行車活動與《國家地理雜誌》合作，推出限定版選手物資，包括車衣及補給小包，活動會場上也將與淡江大橋地景結合設置《國家地理雜誌》「黃框合影區」供選手及民眾合影留念。

廣告 廣告

公路局表示，2026淡江大橋通車系列路跑暨自行車活動，其中路跑活動將於明年4月18日下午舉行，以黃昏路跑的模式，在有名的淡水夕照下進行整場活動，跑者能夠在跑步的過程中欣賞淡水河口壯闊的景觀，路跑活動將分為21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組，本月27日開始開放報名。

另於路跑活動後，自行車活動將於隔日（明年4月19日）上午出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，同時也特別設計「進出淡江大橋雙向體驗」段落，讓騎士得以以不同視角欣賞橋塔造型與斜張線條在天空中的延展，能完整體驗北海岸自然景觀、地方文化及國家級重大工程的一場騎乘旅程。自行車活動分為49K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組，也將於本月28日開始開放報名。

公路局說，明年淡江大橋5月9日通車典禮前，公路局也將另再陸續推出攝影與繪畫比賽等各項淡江大橋通車前主題活動，讓更多民眾實際參與體驗淡江大橋，認識政府的重要建設，並且以多元面向親近這座台灣新地標。

更多太報報導

蔡英文、蘇貞昌一起參觀淡江大橋 直誇「中央地方團結合作典範」

淡江大橋明年5月通車！設計靈感揭密：主橋塔如舞者意象、展現力與雅

從有夢最美到利多實現! 淡江大橋利多不敵政策管制 房仲: 管制前後預售揭露量少75%