淡江大橋橋面設計曝光！行人、機車都有專用道

交通部公路局建造的淡江大橋將在今年5月12日通車。 圖：公路局／提供

[Newtalk新聞] 交通部公路局建造的淡江大橋將在今年5月12日通車，公路局也在今(15)日公布橋面設計模擬圖，透露目前正在裝設主橋面的造型景觀路燈，並規劃汽車、機車、自行車和行人都有專用車道，讓整座淡江大橋都可以是觀景平台。

公路局說明，淡江大橋預計裝設126支景觀燈柱，目前已安裝80支，其餘的46支將在今年1月底前裝設完成。景觀燈柱的最上層為裝飾性的LED燈、LED燈條、公路照明、間接燈帶及LED投射燈。

由於淡江大橋緊鄰淡水河出海口，是絕佳的日落觀賞點，對於淡江大橋是否設置觀景平台，公路局分享淡江大橋橋面設計模擬圖說明，由於淡江大橋主橋設有2.5公尺寬的人行道和2.5公尺寬的自行車道，所以整座橋都可以是觀景平台。

此外，淡江大橋橋面設計圖也預留了機慢車道、快車道、公車道和輕軌預留區，目前持續以5月12日公車為目標，穩定推進工程。

公路局分享，淡江大橋橋體的設計理念融入當地日落時的自然美景，橋面所裝設的景觀燈柱也配合橋體斜拉鋼索的配置，將景觀燈柱設置在鋼索之間，且每根燈柱的高度和角度都不同，形成與鋼索互相呼應的節奏旋律，不僅能提供照明功能，更是一件藝術品。

淡江大橋橋面設計模擬圖。 圖：公路局／提供

淡江大橋橋面設計模擬圖。 圖：公路局／提供

淡江大橋橋面設計模擬圖。 圖：公路局／提供