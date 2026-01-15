淡江大橋橋體完工進入收尾階段 估5月通車可節省25分鐘車程

陽光穿透琴弦一般的「斜拉鋼索」，跟隨著工程團隊的引導，淡江大橋的橋上風貌正式亮相。

公視記者薛宜家指出，「淡江大橋的橋體已經全線完工了，而目前正在進行景觀燈等安裝的後續工程。而我們可以看到，全橋共有94束的斜拉鋼索，它最長有441公尺，是最醒目的視覺焦點。」

身為全球主跨最長的「單塔不對稱斜張橋」，斜拉鋼索撐起核心構造，每根斜索上配置的「阻尼」與主橋隔減震系統，可抵抗強風與地震所引起的震動；其中設置主橋塔的「液態黏滯性阻尼器」，可對抗經常性地震，維持結構無損。

公路局北區公路新建工程分局第三工務段長鄭閔中表示，「我們在最近的那一次地震的影響之下，有沒有什麼樣一個結構的狀況？跟各位說是沒有的，因為我們這7根的HRR（液態黏滯性阻尼器）已經開始啟動、開始在運作了，所以我們現在就是可以抵抗7級的一個地震力。」

鋪面工程也有亮點，導入防鏽蝕的瀝青混凝土，特殊工法可讓底層的鋼橋不受熱漲冷縮影響，提升耐久度。目前各項工程進入收尾階段，工程團隊回顧一路走來，最具挑戰性的就是將各項材料向上吊升，在日曬雨淋下長時間「高空作業」。

工程師盧勝文回憶，「起霧的話是完全看不到下面，因為高度問題，霧來以後，半空中勾頭看不到勾頭，後面就是完全靠下面的人去指揮。」

交通部長陳世凱說明，「這座橋我們未來除了供給汽車通行，我們也留一個公車專用道，這個是要預留給未來的淡海輕軌來使用。另外就是機車該走的區域，我們也會預留下來，還有腳踏車跟行人的區域。」

交通部表示，淡江大橋將縮短淡水與八里間15公里路程，節省25分鐘車程，估計也將帶動觀光發展。預計在5月9日就會舉行通車典禮，5月12日正式通車。

