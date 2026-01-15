淡江大橋要通車了！交通部公布系列活動4/25起跑

淡江大橋預定5月12日通車，交通部公路局已策劃一系列慶祝活動。(資料照，記者羅國嘉攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多民眾關注期盼地的國際級工程「淡江大橋」即將在今年5月12日通車，獨立建造、主管機關交通部公路局在今天(15日)公布一系列通車前的相關活動，從今年4月25日起到5月3日，都可到公路局官方網站查詢。

由英國Zaha Hadid建築師團隊設計，動工以來備受關注及矚目的淡江大橋，預計今年4月橋面工程可順利完成，在評估確認安全可先行提供活動的條件下，除了首波的路跑、自行車活動外，還將舉辦「好朋友一起來瞧橋」健行活動、「在一起，走上橋」大遊行、「星空音樂會」、「我和大橋在一起」等全民參與的體驗活動，最後再由「感恩，美好之夜」通車典禮，宣告淡江大橋完工通車。

淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，雖然橋的兩端分別在新北市淡水區和八里區，但由於新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋的建造。

公路局表示，淡江大橋通車系列活動中搶先開放民眾體驗的路跑及自行車活動，一開放報名就立即額滿，為滿足民眾體驗淡江大橋的心情，公路局和新北市政府將從今年4月25日起至5月3日止，每個周末都將推出可開放全民參與淡江大橋體驗活動，讓民眾可以或走、或跑、或躺，創造與淡江大橋的回憶。

交通部公路局舉辦路跑、自行車活動，接下來是新北市政府主辦的4月25日「好朋友一起來瞧橋」健行活動，邀請民眾走上淡江大橋，與城市新地標留下第一張合影。

4月26日「在一起，走上橋」大遊行則是由公路局、新北市政府合力主辦，邀請地方展演團體，並由幸福公路、地方社團進行踩街活動；接著5月2日則由公路局推出「星空音樂會」，由管弦樂團、金曲歌王攜手在地團隊，以音樂與世界相連結，讓民眾可在寧靜的淡水河，在淡江大橋的陪伴下享受迷人音樂饗宴。

而讓民眾可以躺上淡江大橋的「我和大橋在一起」，也是由公路局與新北市政府聯合主辦，在5月3日這天，淡江大橋上將出現100張躺椅，讓民眾可以什麼都不做，在橋上躺平、看海、看表演，同時當天還開放野餐活動，歡迎親子一同到橋上玩玩。

最後，通車典禮將於5月9日晚間舉行，以「感恩，美好之夜」為主題，邀請淡江大橋的工程英雄們、主橋塔設計謬思-雲門舞集，演出全新創作作品《光鏈》，為淡江大橋的通車獻出最美的祝福。

公路局也提醒，自即日起至3月31日止舉辦攝影及繪畫比賽，也歡迎民眾踴躍參加。活動資訊可參考官方網站(https://tamkangbridgeppcontest.bhuntr.com/tw/ozumm66vptkqd53lw7/home/#news)。＃

