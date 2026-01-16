淡江大橋設計使用年限達120年 可耐7級地震與17級強陣風

淡江大橋橋塔基部的裝置液態黏滯性阻尼器，讓大橋可抵抗七級震度的強震。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

淡江大橋矗立在淡水河口多變環境中，公路局總工程司吳昭煌十五日指出，淡江大橋以使用一二０年為設計目標，可耐七級震度地震及十七級強陣風，其瀝青都採取雙層鋪製，確保抗候、防水及提高耐用度。

公路局表示，淡江大橋由建築師札哈哈蒂（Zaha Hadid）操刀，主塔橋以合十祈福為意象，並以雲門舞集舞動姿態為靈感，是全球跨距最長的單塔不對稱斜張橋，是國人重視的國家重大建設，未來完工通車後除了能縮短淡水與八里間約十五公里的路程，可節省約二十五分鐘車程。

吳昭煌表示，淡江大橋以使用一二０年為設計目標，在提升路面耐用度，全鋼構的淡江大橋路面，採用雙層瀝青鋪面設計，第一層的四公分厚鋪面為GUSS瀝青混凝土鋪面，這是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，可防止雨水滲入鋼床板面，杜絕鋼材銹蝕導致疲勞破壞，可為鋼床板打造一道可靠的防水保護層，其價格是一般瀝青的四倍，而第二層的四公分則使用一般瀝青鋪面。

淡江大橋採雙層瀝青鋪面，第一層為可防止雨水滲入鋼床板面的GUSS瀝青混凝土。（記者傅希堯攝）

公路局第三公務段長鄭閔中指出，淡江大橋耐震設計為可抵抗七級震度的強震，主橋塔基部的液態黏滯性阻尼器（ＨＦＲ），可提供五千餘噸之總阻尼力，且緩衝衝程達四十公分，是以經常性地震維持無損壞、偶發大地震僅有產生小損壞可手動復位，確保主橋結構之穩定與長久安全。

由於淡江大橋橋體全為鋼構，且最大跨距達四五０公尺，所以大橋的伸縮縫與一般橋樑不同，其伸縮幅度可達九十公分以上，以符合鋼橋熱脹冷縮或強風吹襲的要求。淡江大橋兩側鋼索採不對稱設計，淡水側為二十對、八里側為二十七對，景觀燈柱則設置於鋼索之間，每根燈柱配合鋼索的位置，使其高度與角度皆不同，形成與斜索呼應的節奏韻律，不僅提供照明的功能，透過光影的律動，帶出宛如舞者般翩翩起舞的設計理念。