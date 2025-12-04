淡江大橋讓地方鄉親先體驗？陳世凱：有相關規劃

（中央社記者黃巧雯台北4日電）公路局規劃明年淡江大橋通車前舉辦系列活動，立委今天表示，能否讓地方鄉親先有上橋體驗活動；交通部長陳世凱回應，將研究和討論，原本就有相關規劃，一定會滿足地方需求。

立法院交通委員會今天邀請交通部就「『行人優先交通安全行動綱領』實施兩年來改善『行人地獄』具體成效暨台灣測速照相機密度精準度、速限制度精進檢討」進行專題報告，並備質詢。

淡江大橋預計明年5月通車，交通部公路局日前宣布舉辦路跑等活動，卻引發新北市長侯友宜「不能單方面決定」的質疑。

陳世凱表示，這都是誤解，如果有想法，大家可以溝通，「目前為止，新北市政府並沒有提出他們想要做哪些活動、公路局不接受的狀況」。他並提到，交通部也因新北市政府開始提出想法，趕快想辦法就細節討論。

國民黨立法委員洪孟楷表示，距離淡江大橋通車還有約半年時間，對於通車前的系列活動，期盼能有更精細規劃，而他和台灣民眾黨立委黃國昌都關切，明年4月路跑、自行車活動是否有機會再加開名額？

陳世凱表示，總共有3週可舉辦活動，基本上可滿足民眾想上橋參與這次慶典的需求，但容量限制7000人，若再增加，擔心恐有危險，主要是因不只涉及承載、管理問題，還要考量一旦發生意外，救援車輛的路線。

針對洪孟楷提出希望規劃讓地方鄉親上橋體驗，陳世凱表示，將會研究和討論，原本就有規劃開放地方民眾在某天或某段時間上橋體驗或拍照，一定會滿足地方需求。（編輯：吳素柔）1141204