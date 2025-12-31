淡江大橋跨年饗宴 煙火秀璀璨1314

新北市年度壓軸「新北1314跨河煙火」12月31日盛大綻放，首次以淡江大橋為中心，沿著淡水河施放總計13分14秒、3萬5520發「萬花之河 冬之樂章」的主題煙火，帶領民眾一同迎接2026年。（杜宜諳攝）

「閃耀新北1314跨河煙火」於昨日晚間8時26分登場，新北市長侯友宜率市府團隊與民眾一起欣賞煙火，今年煙火設計邀請法國團隊操刀，施放總長13分14秒、超過3.5萬發的煙火，與淡江大橋相互輝映，呈現震撼視覺饗宴。主辦單位統計，淡水、八里兩地晚間近9萬人潮，儘管天公不作美，民眾仍一起在煙雨與歡呼聲中迎接115年。

今年跨河煙火以115年5月即將通車的淡江大橋為核心舞台，在左右兩側共設置6大燃放點，晚間8時26分橫跨淡水、八里的河面瞬間被點亮。總長13分14秒、超過3萬5000發的煙火齊放，創歷年最多；搭配橋體光雕與音樂節奏，紅、金、白、綠等多層次焰火在夜空層層綻放，宛如一場在河面與天空之間鋪陳的年度壓軸畫作。

侯友宜致詞表示，淡江大橋在他任內動工，預計115年通車，市府早在5年前就決定，將跨年煙火獻給這條「淡水母親之河」，「用一生一世13分14秒的煙火，感謝市民一路的支持」，今年更特別邀請曾操刀巴黎奧運閉幕式的法國世界級煙火團隊Groupe F，為淡江大橋量身打造國際級煙火秀。

侯說，淡江大橋是全球最大的「單塔不對稱斜張橋」，全長920公尺，象徵「就愛你」，希望大家在新的一年裡，一生一世愛著幸福的家庭。隨著大橋通車，新北市的交通、觀光與生活圈將全面升級。

不只煙火震撼，河岸兩端的雙舞台演唱會同樣火力全開。淡水「星光舞台」、八里「星月舞台」昨下午起輪番開唱，橫跨親子、流行、樂團與國際卡司。韓國人氣天后HWASA、日本創作歌手樋口愛壓軸登場，讓細雨中的觀眾依舊高舉手機、齊聲歡呼，音樂與煙火交織成跨年夜最熱烈的情緒出口。

因應龐大人潮，新北市警察局增派近百名支援警力，整合無人機、隨身攝影機、行動警政系統與監視器畫面，從空中到地面即時掌握動態，成為煙火背後最穩定的守護力量。