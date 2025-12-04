淡江大橋路跑名額卡關侯友宜批「蠻橫」 交通部：安全疑慮難增

淡江大橋路跑名額掀中央地方爭議。（新北市交通局提供）

淡江大橋預計將於明年5月12日通車，交通部公路局計畫在通車前一個月，即4月舉辦路跑和自行車賽事，報名狀況極為踴躍。然而，這項活動卻引發了中央與地方的名額爭議。

新北市長侯友宜日前公開批評交通部「蠻橫」，不願給予淡水、八里區等地方民眾保留名額。國民黨立委洪孟楷今（4日）在立法院交通委員會再度向交通部長陳世凱施壓，要求增加兩區民眾的參賽名額。

交通部長陳世凱回應表示，以路跑為例，名額限定為7千人，若再增加，恐會產生安全疑慮。他解釋，雖然淡江大橋的承重不是問題，但考量到活動時橋上的安全問題，以及若發生緊急狀況時的車輛通過需求，名額仍需有所限制。

不過，陳世凱承諾，一定會規劃一天的時間，在正式通車前先開放給地方民眾到橋上體驗、拍照，以回應地方的期待。





