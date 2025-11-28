淡江大橋路跑名額秒殺淡水人不滿！鄭宇恩稱新北拒絕主辦 市府：刻意誤導

淡江大橋由世界知名建築師札哈．哈蒂設計，預計明年5月通車；交通部公路局敲定通車前的明年4月18日舉辦路跑，昨27日開放7000名額報名，傳5分鐘內秒殺，引發在地居民不滿未獲優先報名。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕淡江大橋由世界知名建築師札哈．哈蒂設計，預計明年5月通車；交通部公路局敲定通車前的明年4月18日舉辦路跑，昨27日開放7000名額報名，傳5分鐘內秒殺，引發在地居民不滿未獲優先報名。議員陳偉杰批評應保留名額或優先給在地民眾；鄭宇恩稱市府拒絕主辦，市府副秘書長張其強則回應，市府早已表示願意協辦交通維護與路權規劃，卻被曲解為「拒絕主辦」，這是刻意誤導。

淡江大橋預計於2026年5月舉行通車典禮。但在車水馬龍湧入之前，公路局敲定明年4月18日、19日，連續兩天舉辦路跑與自行車活動。其中，路跑活動昨天開放報名，傳出不到5分鐘就秒殺名額，讓不少在地民眾不滿「未獲優先報名權」。

鄭宇恩指出，淡江大橋通車活動無視淡水人？原來是新北市府自己拒絕擔任路跑活動主辦。公路局今年3月就曾向市府建議由市府主辦路跑活動，不過市府考量需負擔萬金石馬拉松，無法再辦理其他路跑活動，後續才由公路局辦理路跑活動，公路局在7月18日、11月19日有向新北市府提出活動規劃及請市府協助。

鄭宇恩說，淡江大橋通車前，配合工程進度可配合辦理活動時間帶，市府仍有9天白天可規劃，將繼續追蹤和要求市府，就新北可以來辦理活動的這些日期，規劃「老少咸宜」、「在地優先」的活動，讓淡水、八里的市民朋友，可以共同參與淡江大橋完工的光榮時刻。

「希望只是引述錯誤，而不是刻意誤導」。張其強表示，市府明年3月15日要「主辦」萬金石馬拉松、4月19日要「主辦」鐵道馬拉松接力賽等，這些都是新北市相當具有代表性的年度路跑活動，所以，早已表明願意參與包括交通維護、路權規劃等協辦合作，沒想到竟被解讀為「拒絕主辦」，這是刻意誤導。

