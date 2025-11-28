淡江大橋路跑報名秒殺 侯友宜：活動應尊重地方

（中央社記者黃旭昇、黃巧雯新北28日電）淡江大橋預計明年通車，公路局日前宣布路跑等活動，但路跑報名迅速額滿，新北市長侯友宜今天說，淡江大橋是中央與地方共同努力成果，慶祝活動應共同討論，不能單方面決定。

對此，交通部公路局表示，公路局持續與新北市政府合作完成淡江大橋工程建設，並將持續合作順利完成辦理通車前各項活動。

公路局24日宣布，淡江大橋預計115年5月9日通車典禮，預計4月18日下午將舉辦淡江大橋路跑活動，共限定7000個名額，4月19日自行車活動；並陸續推出攝影與繪畫比賽等主題活動，讓民眾更認識淡江大橋。

民主進步黨籍市議員鄭宇恩表示，路跑活動27日12時開放報名，5分鐘就額滿，淡水區和八里區鄉親紛紛哀嚎無法參與盛事；她建議市府積極向公路局爭取辦活動，自己規劃的活動可以提供淡水、八里區市民的保留名額，讓在地鄉親有機會共同參與。

市長侯友宜今天在「新莊區快樂公園」啟用典禮時接受聯訪，被問起如何看待地方的抱怨。他表示，淡江大橋是中央與地方共同攜手努力的成果，不但是國門地標，也是淡水與八里居民共同期待的重要建設。慶祝活動應共同討論，讓地方有參與感，不能由中央單方面決定。

他表示，公路局此次活動規劃未與地方協商，甚至將週末時段全由中央自辦，僅把平日留給地方，讓地方完全無法接受。他強調，「不能中央想辦什麼就辦什麼」，呼籲中央應傾聽民意，與地方共同協調。（編輯：林恕暉）1141128