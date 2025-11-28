淡江大橋路跑掀波 侯友宜轟中央拗蠻 公路局回應了

交通部公路局於明年淡江大橋通車前舉行系列活動慶祝。（蔡明亘攝）

淡江大橋明年將通車，交通部公路局於啟用前舉行路跑活動，人氣超夯，報名開放不到5秒就額滿秒殺。地方抱怨沒保留在地名額，新北市長侯友宜也直言，中央未與地方商量，獨占好的時間辦活動，是不是太拗蠻（台語）了？公路局回應，持續與新北合作辦理通車前活動。

主打「一生一次、一起驕傲」的淡江大橋通車路跑活動，由公路局主辦，明年4月18日登場，日前公路局特別舉行記者會宣傳，立刻在民間引起熱議，昨日中午報名開跑，不到5秒就額滿，人氣超夯。

不過，地方卻傳出抱怨聲，大嘆未保留名額給居民，侯友宜今也提到，看到公路局規畫說要分配時間，但作決定都沒和地方商量，中央、地方要合作，不要中央想辦什麼，沒經地方討論，想做什麼就做什麼，地方也無法接受，不能獨占把好的時間占走，剩下來分配也不協調就丟給地方，這樣地方要怎辦活動？

對此，公路局回應「持續與新北市政府合作完成淡江大橋工程建設，並將持續合作順利完成辦理通車前各項活動」。

