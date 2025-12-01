淡江大橋路跑未溝通？侯友宜批中央蠻橫 陳世凱：看紀錄就不會誤解

交通部長陳世凱今（1）天出席立法院交通委員會前受訪。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 預計明年5月通車的「淡江大橋」舉辦路跑活動，7千名額在5分鐘內搶光，引發民眾抱怨地方沒通知且沒替地方保留名額。新北市長侯友宜不滿路跑時間分配沒與地方協商，嗆中央「蠻橫」。交通部長陳世凱今（1）天受訪表示，過去多次與地方溝通，而且都有紀錄，「侯市長可以看一下紀錄，就不會有這樣的誤解」。

陳世凱今天出席立法院交通委員會前受訪，做了以上表示。

「淡江大橋」為慶祝通車舉辦路跑活動，侯友宜日前批評中央「蠻橫」，公路局辦活動都沒與地方商量，想做什麼就做什麼。陳世凱今天澄清指出，過去都有充分跟地方溝通，公路局也曾說明過去有幾次溝通，這些都有紀錄，侯友宜可以看一下過去的紀錄，就不會有這樣的誤解。

此外，桃園機場第三航廈北登機廊廳從今天起試營運，陳世凱指出，今天是試營運，北登機廊廳還沒有全部啟動，希望透過幾次試營運，可以讓第三航廈北廊廳做得更完善，也希望今天去參與試營運的民眾可以有愉快的旅途。

前民進黨立委鄭運鵬、交通部所屬「台灣世曦工程顧問公司」董事長鄭運鵬今早則在脆（Threads）上面發文寫道，桃園第三航廈第一個試營運區域「北登機門」，剛剛已經順利進行，華航往札幌的CI130班機及旅客拔得頭籌，恭喜。鄭運鵬指出，這段期間的工程介面整合非常繁瑣繁雜，可說是關關難過關關過，「我相信機場公司及總顧問、施工廠商和設計監造的世曦同仁都心有戚戚，第三航廈全線啟用還有很長一段路要走。」試營運期間需要不斷透過旅客和航空公司的使用回饋，請大家多多指導。

