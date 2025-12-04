淡江大橋路跑洪孟楷要求再加名額 交通部打回票：有安全疑慮

〔記者吳亮儀／台北報導〕淡江大橋即將在明年5月12日通車，交通部公路局預計在4月舉辦路跑和自行車賽事，報名極為踴躍，但被新北市長侯友宜罵「蠻橫」、不給地方保留名額。國民黨立委洪孟楷今天(4日)再度要求多開放名額給淡水和八里區民眾，交通部長陳世凱表示，超過人數會有安全疑慮。

立法院交通委員會今天舉行專案報告，洪孟楷要求交通部是否能再給新北市淡水區、八里區民多增加淡江大橋路跑和自行車賽事的名額。陳世凱表示，以路跑為例，名額限定7千人，再增加可能會有安全疑慮。

陳世凱解釋，以7千個名額來說，淡江大橋的承重不是問題，但在橋上的安全、以及若有安全狀況時的車輛通過問題，這些都是要考量的地方。但陳世凱承諾，一定會有一天時間，在通車前先讓地方民眾先到橋上體驗、拍照。

