淡江大橋路跑爭議 張其強嗆交長密切溝通說

針對公路局點名新北市副祕書長張其強（左）擔任統籌官、交通部長陳世凱受訪稱「密切溝通」等，張其強1日回應，正如公路局新聞稿所述，他3月5日接任相關統籌事宜後，就於3月14日主動拜會時任公路局長陳文瑞，之後竟相隔近半年時間，始終未獲下一次會議舉行時間通知。（本報資料照片）

淡江大橋將在民國115年5月正式通車，交通部公路局選在4月舉辦路跑活動，7000個名額在開放報名後幾分鐘內秒殺搶光，但新北市長侯友宜不滿中央未先協商路跑時間、名額分配，怒嗆中央做事「蠻橫」。交通部長陳世凱1日回應，過去多次與地方溝通且留有紀錄，建議侯看一下紀錄，就不會有誤解。新北市副祕書長張其強反嗆指雙方僅3次見面，且前2次都由新北市主動，再相隔超過3個月即為公路局既定活動簡報，「這是陳部長所謂的『密切溝通』？」

公路局為慶祝淡江大橋通車，舉辦路跑活動讓民眾提前認識該國際級工程，路跑分為5K、10K與21K，11月27日開放報名，7000個名額在5分鐘內被搶光。不過，新北市地方抱怨沒有提前收到通知、也沒有保留名額，侯友宜批評中央辦活動沒與地方商量，想做就做、「蠻橫」。公路局則指新北市府由張其強擔任統籌官，且經過多次會議討論。

陳世凱昨在立法院交通委員會受訪時僅回應，公路局辦活動前有和地方充分溝通，這些都有留紀錄，侯市長可以看一下過去的紀錄，看完就不會有這樣的誤解。

侯友宜昨受訪表示，所有施政一切以市民所需要的建設還有權利為最大優先，去好好做個溝通跟協調，「唯有中央跟地方一起努力，我們建設以及相關的活動才能夠辦得更好」。

被公路局點名是統籌官、陳世凱稱「已密切溝通」，張其強昨回應指出，正如公路局新聞稿所述，他於3月5日接任相關統籌事宜後，就於3月14日主動拜會時任公路局長陳文瑞；但之後竟相隔近半年時間，始終未獲下一次會議舉行時間通知，遂於8月8日再次主動拜會公路局新任局長林福山；之後又相隔3個多月、即11月19日，公路局到新北市府簡報，知會大橋預計完工時間以及公路局既定活動時間。

張其強表示，簡單來說，雙方僅3次見面，即3月14日、8月8日及11月19日，且前2次都由新北市主動拜會，1次相隔近半年，之後又再相隔超過3個月，即為「公路局既定活動簡報」，「請問這是陳部長所謂的『密切溝通』？」