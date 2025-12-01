淡江大橋路跑爭議！打臉交通部 新北市府：僅見三次面（示意圖/本報資料照）

新北市長侯友宜指摘淡江大橋路跑中央「蠻橫」沒和地方協商溝通，交通部長陳世凱回應多次溝通「有紀錄」，新北市府今（1）日再回應，雙方僅見三次面，前兩次由新北市主動，一次相隔近半年、之後再相隔超過3月，就進行「公路局既定活動簡報」，反嗆「請問這是陳部長所謂的『密切溝通』」？

陳世凱表示，交通部過去都有多次跟地方溝通，並且有發新聞稿、都有溝通紀錄，「侯市長可以去看一下，就不會有這樣的誤解」。公路局則指新北市府由新北市副祕書長張其強擔任統籌官，多次進行會議討論。

廣告 廣告

新北市府今（1）日再回應，雙方僅見三次面，前兩次由新北市主動，一次相隔近半年、之後再相隔超過3月，就進行「公路局既定活動簡報」，反嗆「請問這是陳部長所謂的『密切溝通』？」。圖為新北市長侯友宜。（柯毓庭攝）

侯友宜表示，我們所有的施政，一切以市民所需要的建設還有權利為最大的優先，所以相關的在交通部，我們都希望回歸到這個平台裡面去好好做個溝通跟協調，「唯有中央跟地方一起努力，我們建設以及相關的活動，才能夠辦得更好」。

張其強今也回應，正如公路局新聞稿所述，本人於3月5日接任相關統籌事宜後，就於3月14日主動拜會當時公路局陳局長。但之後竟有相隔近半年時間，始終未獲下一次會議舉行時間通知，遂於8月8日再次主動拜會公路局新任林局長。之後又相隔三個多月，即11月19日，公路局到新北市府簡報，知會大橋預計完工時間以及公路局既定活動時間。

張其強表示，簡單說，雙方僅三次見面，即3月14日、8月8日及11月19日，且前兩次都由新北市主動。一次相隔近半年，之後又再相隔超過三個月，即進行「公路局既定活動簡報」，「請問這是陳部長所謂的『密切溝通』」？

更多中時新聞網報導

足球》C羅禁賽罕見緩刑 可踢世界盃

炎亞綸曼谷開唱「謝謝沒離開的你們」

海產捐肝救父術後不到3天就上工