淡江大橋路跑秒殺！中央狂挑周末辦活動 侯友宜批公路局「拗蠻」

淡江大橋通車前相關活動引發中央地方角力，包括公路局舉辦的路跑，開放報名5分鐘就額滿，不少民眾抱怨地方沒通知，且未替地方保留名額，加上通車前的周末時段，公路局安排一系列活動，新北只能辦在平日，讓市長侯友宜大為光火，砲轟公路局「拗蠻」（台語，意指蠻橫）。

侯友宜今天（11/28）參加新莊快樂公園啟用典禮時表示，淡江大橋在他任內，跟中央一起合作，總算今年會完工、明年會順利通車，這是中央跟地方合作，讓淡江大橋成為國門的地標，也是新北市的榮耀，這是大家共同打拚。即將完工後要辦理活動，這是淡水、八里民眾的期待。

侯友宜說，公路局他們的規劃，要分配什麼時間都是他們自己決定，沒有跟地方商量，他認為這樣很不好，因為要辦活動，中央也好、地方也好，大家都要合作，不要中央想辦什麼，沒有跟地方討論，自己想做什麼就做什麼。

侯友宜續指，就像蓋淡江大橋的時候一樣，大家要通力合作，希望中央要聽進去，任何活動都是一樣要配合，更重要的是，不能說你獨佔好的時間，剩下來也不分配協調就丟給地方，地方要怎麼辦活動？這樣不是太「拗蠻」了嗎？

侯友宜認為，他覺得這不妥，中央跟地方要共同協調，討論出大家慶祝淡江大橋通車的一個圓滿活動，才是人民之福，也是淡水、八里人的期待。

淡江大橋將於明（2026）年5月通車，交通部公路局於通車前規劃推出一系列的民眾體驗活動。公路局提供

