淡江大橋路跑秒殺！侯友宜批未溝通 陳世凱：看紀錄就不會誤解

記者李育道／台北報導

對於侯友宜批評中央與地方未溝通，交通部長陳世凱今日受訪回應，都有跟地方溝通「侯友宜市長可以去看紀錄，就不會有誤解」。（圖／翻攝畫面）

淡江大橋尚未通車就先引爆中央與地方的歧見。交通部公路局規劃通車前舉辦路跑、自行車等系列活動，名額秒殺卻未預留在地位置，加上假日檔期幾乎全被中央排滿，引來新北長侯友宜不滿，喊話中央應該與地方協調，不要讓重大建設在啟用前就出現爭議。對此，交通部長陳世凱今日受訪回應，都有跟地方溝通「侯友宜市長可以去看紀錄，就不會有誤解」。

侯友宜日前表示淡江大橋是在他任內跟中央大家一起合作，總算今年會完工、明年會順利通車，這是中央跟地方共同合作，讓淡江大橋成為國門的地標，也是新北市的榮耀，這是大家共同打拚。但他看公路局規劃活動、時間都自己決定沒有和地方商量，「中央自己去做，那活動是要怎麼辦呢？這樣說起來，地方也無法接受，所以希望中央要聽進去，任何的活動都是一起要配合，更重要的不能說你獨佔把好的時間佔走了，然後剩下來分配也不協調就丟給地方，地方怎麼辦活動，那你這樣子不是太『拗蠻』了嗎？」

對此，交通部長陳世凱今日受訪回應，公路局從規劃階段就與地方保持聯繫，相關會議紀錄、公路局新聞稿都有公開，「侯友宜市長可以去看紀錄，就不會有誤解」。他也談到桃園機場第三航廈今日試營運，希望透過多次驗證讓整體流程更完善，並期盼參與試運轉的民眾都能有良好體驗。

