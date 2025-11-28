淡江大橋路跑賽中央地方互槓 洪孟楷：研議「加開名額」評估

2025年11月28日新北市／立委洪孟楷(左一)邀集公路局長就淡江大橋通車前活動中央、地方互槓做溝通與了解。（立法委員洪孟楷服務處提供／吳嘉億新北傳真）

針對交通部公路局2026年將在淡江大橋完工通車前舉辦路跑活動，名額在開放報名後隨即秒殺截止，地方抱怨沒有保留在地名額，且在通車前只把平日的時段留給新北市政府跟地方辦理，中央跟新北市府互槓。對此，立法委員洪孟楷今（28）日與公路局長溝通，強調相關活動要有地方參與，不應忽視在地聲音，已要求在安全及環境可允許範圍下，啟動「加開名額」評估，確定後要再行公告、並且接受報名。

洪孟楷表示，淡江大橋興建工程辛苦，完成是值得台灣驕傲的大事；但後續啟用過程絕不能漠視地方，也要和在地連結，大家才能都有歸屬感，強調用心溝通、別讓好事變壞。

洪孟楷還說到，在與公路局溝通後做成紀錄，首先預計大橋明年四月中竣工後，規劃在地鄉親先上橋試走，也做開幕踩街的壓力測試，相關規劃要與在地公所配合並做宣傳廣為周知；另外針對路跑與自行車活動報名秒殺截止，已請公路局在安全及環境可允許範圍下，啟動「加開名額」評估。

另外洪孟楷再說明，指出通車前一個月必須啟動交通動線宣導，要求公路局提前發布通車動線、活動空間與交通資訊，讓各方都能提早規劃，避免造成混亂；最後則是要求公路局下周提出專案報告並召開中央地方整合工作協調會，把責任分工講清楚，所有細節一次確認。

