淡江大橋路跑-自行車將開放報名

淡江大橋訂明年五月開放通車，公路局將於四月份舉辦路跑及自行車活動，讓民眾近距離感受大橋的雄偉。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

淡江大橋訂明年五月開放通車，公路局宣布，明年四月舉辦路跑及自行車活動，路跑限額七千人參加，自行車限額二千五百人，請民眾把握於十一月二十七日及二十八日上網報名。

公路局指出，淡江大橋被美國ＣＮＮ評選今年全球十一大之重要建設，淡江大橋橋面於九月完成合龍後，各項工程順利推動，預計明年四月橋面工程可順利結束，經評估確認安全可行之條件下，規劃推出路跑及自行車活動。

公路局將推出攝影與繪畫比賽等各項淡江大橋通車前主題活動，讓更多民眾實際參與體驗淡江大橋。（公路局提供）

公路局長林福山指出，路跑將於明年四月十八日下午舉行，以黃昏路跑的模式，在有名的淡水夕照下進行整場活動，跑者能夠在跑步的過程中欣賞淡水河口壯闊的景觀，路跑活動將分為二十一公里新市鎮探索組、十公里輕軌繞行組及五公里大橋漫遊組，路跑活動於本月二十七日開放報名，限額七千人。

自行車活動四月十九日上午舉行，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，路線也提供進出淡江大橋雙向體驗，自行車騎行分為四十九公里環山挑戰組，及二十公里淡江大橋逍遙遊組，自行車活動將於本月二十八日開放報名，限額二千五百人。