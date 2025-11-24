淡江大橋路跑、自行車活動 27、28日開放報名

記者李佩玲／臺北報導

被美國CNN評選為「2025年全球11大重要建設」的淡江大橋，將於明年5月通車。為讓民眾於通車前體驗淡江大橋，交通部公路局昨日宣布，通車前將推出一系列體驗活動，首波明年4月中旬登場的路跑及自行車活動，將分別於本月27、28日開始報名。

明年4月中旬 搶先領略臺灣新地標

公路局表示，由英國Zaha Hadid建築師團隊設計，被譽為臺灣新地標的淡江大橋，預計明年4月橋面工程可順利結束，評估確認安全下，規劃推出路跑及自行車活動。其中，自行車活動與《國家地理雜誌》合作，推出限定版選手物資，包括車衣及補給小包，活動會場上，也將與淡江大橋地景結合設置《國家地理雜誌》「黃框合影區」供，選手及民眾合影留念。

廣告 廣告

公路局說，路跑活動將於明年4月18日下午舉行，在知名的淡水夕照下進行，跑者能在跑步的過程中欣賞淡水河口壯闊的景觀，27日起開放報名。自行車活動則於隔日上午出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，特別設計「進出淡江大橋雙向體驗」，讓騎士得以不同視角欣賞橋塔造型與斜張線條在天空中的延展，完整體驗北海岸自然景觀、地方文化及國家級重大工程的騎乘旅程，28日起開放報名。

被美國CNN評選為「2025年全球11大重要建設」的淡江大橋，將於明年5月通車。（公路局提供）

淡江大橋通車系列路跑暨自行車活動27、28日開放報名。（記者李佩玲攝）