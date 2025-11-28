淡江大橋辦活動惹議 新北市府嗆中央無視地方付出 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】針對交通部公路局透過媒體匿名放話，指稱淡江大橋建設被新北市政府吃豆腐、蹭政績，新北市府質疑，中央對居民的期待無心，對地方的付出無視，讓市府真心換無情，實在無奈，但市府一定以建設為重，全力維護淡水和八里鄉親權益。新北市議員陳偉杰也痛批，這種行徑不僅坐實了市長侯友宜所批評的「蠻橫」，更凸顯中央部會為掩飾政治操作，竟不惜以扭曲事實攻擊地方政府，其心可議，令人遺憾。

新北市府表示，淡江大橋是地方等待數十年的建設，市府負擔橋樑三分之一經費以及落橋聯外道路工程等，一直以來秉持共同合作的精神、態度與決心來實踐在地居民的盼望。尤其橋樑與周遭交通必須做整體規劃考量，交通部如今卻稱新北對公共工程沒能力、沒經驗，市府深感不解。

市府指出，賴清德總統在淡江大橋合龍典禮時，提及新北市政府團隊的大力支持，蔡英文前總統也在近日發文寫道，這是中央與地方共同努力的成果。然而交通部彷彿將淡江大橋視為單一部會所有，先是以「淡江大橋」四字提出商標申請，從印刷品、服飾、餐具、玩具到各類食品，大大小小共9個種類，把能印製的物品全都申請了，卻連淡水區公所想做一個非營利的踩街嘉年華logo，都發函建議移除字樣。

至於後續慶祝活動規劃，新北市府早已向交通部表明，同期間有萬金石馬拉松、鐵道馬拉松接力賽等活動，仍願意協辦路權和交維管制等項目。交通部宣稱市府不提出活動申請，實際上是只願意給予新北市9天時間，其中8天是不利活動辦理的上班日，剩下1天週末，交通部還註明他們打算用來場地佈置。

陳偉杰也批評，交通部所謂「新北市政府不提申請」根本是倒果為因、轉移焦點。淡江大橋將於明年通車，交通部早將明年4月最適合舉辦大型活動的黃金週末時段全數「占好占滿」，自行規劃自行車賽與路跑。在強勢壟斷所有精華時段後，才假意詢問新北市政府是否合辦，或釋出零碎的平日時段供地方使用，這種「吃剩的才給地方」的傲慢心態，才是侯市長憤怒的真正根源。

陳偉杰說，淡江大橋雖由交通部主辦，但新北市政府長期承擔龐大的工程分攤經費，更肩負周邊聯外道路的建設與維護重任。如今大橋即將落成，中央卻視地方政府為無物，透過匿名官員放話稱新北市「沒能力蓋橋」、「想奪人之美」。試問，若無新北市政府出錢出力、協調地方交通維持，大橋能順利完工嗎？交通部這種「出錢時要地方買單，剪綵時嫌地方礙眼」的惡劣態度，完全未給予新北市四百萬市民應有的尊重。

陳偉杰也質疑，通車時程是政治算計，據工程專業評估，淡江大橋主體工程進度順利，原定明年3月即可達到通車標準。然而，中央卻技術性將通車日期不斷延後至4月底，外界普遍質疑這根本是為了迎合賴清德總統就職週年的「獻禮」。為了成就一場政治上的「皇恩浩蕩」，不惜讓引頸期盼的淡水、八里居民多忍受兩個月的塞車之苦，這種將政黨利益置於民生交通之上的做法，難道不是最大的蠻橫？