淡江大橋辦鄉親上橋體驗 陳世凱：滿足地方需求

淡江大橋明年5月12日將通車。（蔡明亘攝）

淡江大橋明年5月12日將通車，紀念路跑活動報名秒殺，交通部公路局與新北市政府連日為通車慶祝活動舉辦日期隔空互槓。國民黨立委洪孟楷要求通車前辦理地方鄉親上橋體驗活動，交通部長陳世凱表示，本就在規畫中，並承諾「一定滿足地方需求」。

洪孟楷今質詢表示，淡江大橋為北台灣重要公共工程，交通部、內政部及新北市各出資三分之一，大家都很用心，希望好事別變壞事，怎麼最近一周，陳世凱與新北市長侯友宜有點隔空互相對話，更有地方鄉親認為沒參與到通車活動。

廣告 廣告

洪孟楷說，公路局相關活動已規畫好，新北市認為沒進一步協調，還有半年時間，還能夠更精細規畫，讓系列活動更多人參與、也讓地方有光榮感，目前路跑與自行車活動，是否還有加開名額可能性，淡江大橋工程大型車輛進出都在地方，淡水與八里鄉親看了建設十幾年，如今終於快完成，希望地方鄉親能有上橋體驗活動。

針對與新北協調爭議，陳世凱回應「都是誤解」，若有想法大家都可溝通，溝通不了才會有情緒，目前新北市沒提出想做哪些活動，全國矚目的工程要辦活動絕對是好事，交通部也因為新北市開始提出想法趕快來討論。

陳世凱強調，公路局規畫許多活動，都有地方的參與，包括音樂會，淡水國小合唱團會參加，路跑活動的裁判也是由淡水體育會推薦，還有一天健行活動的開幕大遊行，地方社團也都有參與。

陳世凱指出，屆時共有3周時間可辦活動，可滿足民眾想要上橋參與慶典的需求，但容納人數有限，評估7000人是安全人數，若超過，就恐有安全疑慮，還有若發生意外，還要規畫救援車輛上橋的空間等。他強調，活動會分流舉行，讓大家都有機會參加，上橋體驗活動本就在規畫內，一定會滿足地方需求。

更多中時新聞網報導

電費算錯簡訊 詐騙別上當

吳申梅跟香港老公大吵 氣急返〈外家〉訴苦

重啟核電先做政策環評 挨批雙標