淡江大橋通車前路跑惹議 在地藍委說話了

▲交通部公路局將於2026年4月中旬推出淡江大橋路跑和自行車活動，27日、28日開放報名，結果名額秒殺。（圖／交通部公路局）

[NOWnews今日新聞] 淡江大橋將於明年5月正式通車，公路局於通車前夕將舉辦路跑與自行車活動，然而許多淡水民眾想參加卻根本搶不到名額，引發民眾不滿。國民黨立法委員洪孟楷要求公路局，必須納入地方聲音並保障在地參與權益，絕不能漠視地方聲音，強調「用心溝通、別讓好事變壞」。

洪孟楷表示，淡江大橋興建工程辛苦，「完成是值得台灣驕傲的大事」，但後續啟用過程絕不能忽視在地連結，才能讓大家都有歸屬感。為此，他已與公路局長進行溝通並做成紀錄，要求在安全及環境可允許範圍下，啟動「加開名額」評估，確定後須再行公告並接受報名。

在活動規劃方面，洪孟楷提出兩項具體要求：首先，預計大橋明年四月中竣工後，公路局應規劃在地鄉親先上橋試走，並作為開幕踩街的壓力測試，相關規劃須與在地公所配合並廣為周知。其次，針對路跑與自行車活動報名秒殺截止，已請公路局啟動加開名額的評估作業。

洪孟楷另要求，在通車前一個月必須啟動交通動線宣導，請公路局提前發布通車動線、活動空間與交通資訊，讓各方都能提早規劃，避免造成混亂。最後，他要求公路局下週提出專案報告，並召開中央地方整合工作協調會，將責任分工與所有細節「一次確認」。

