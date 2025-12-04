淡江大橋通車前 交長：規劃讓地方鄉親優先體驗活動

交通部長陳世凱今（4）日在立院交通委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 交通部公路局日前宣布將在明年舉辦淡江大橋通車前的路跑活動，甫開放名額迅速被搶光，卻遭新北市長侯友宜不滿嗆中央「蠻橫」，有關路跑時間分配都沒與地方協商。公路局則拿出雙方協商紀錄反駁，表示雙方有先溝通。國民黨立委洪孟楷今（4）天則要求交通部在通車前規劃讓地方鄉親優先體驗活動。交通部長陳世凱回覆「一定會滿足地方需求」。

洪孟楷說，淡江大橋明年5月通車，交通部出資1/3，內政部出1/3，新北市府也負擔1/3，但地方鄉親覺得沒參與感，尤其是路跑方案一出爐就已經規劃好了，距離淡江大橋通車還有半年時間，應該有更精細規劃，讓更多人參與，並讓地方有光榮感。

陳世凱說，這次中央與地方的爭議都是誤解，若雙方有想法可以盡快溝通。他說，淡江大橋通車共有三週的時間可以辦活動，目前路跑限量7千人，若再增加會有安全疑慮，但在通車前用二週的時間舉辦許多活動分流，讓大家都有機會參加，或讓地方民眾有一天或一段時間可以上橋體驗拍照，本來就在規劃中，將請相關單位研議，滿足地方需求。

