淡江大橋通車前 新北開放健行登橋

淡江大橋訂五月十二日開放通車，公路局與新北市政府將推出包括路跑、健行等九項通車前慶祝活動。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

淡江大橋訂於五月十二日開放通車，通車前公路局舉辦路跑與自行車活動，但早已報名額滿，向隅民眾現在有機會上橋漫步了，新北市政府宣布，府四月二十五日舉辦「好朋友一起來瞧橋」健行活動，不限名額，所有民眾都可走上淡江大橋與城市新地標留下第一張合影。

公路局、新北市政府十五日宣布，淡江大橋通車前將舉辦九項慶祝通車活動，公路局指出，淡江大橋位於西濱快速道路最北端，於一０八年開工興建，原預定工程經費一五四億三千萬元，經追加完工總經費達二三０億三千八百萬元，大橋預定五月九日舉行通車典禮，五月十二日開放通車。

廣告 廣告

公路局表示，淡江大橋慶祝通車系列活動，包括四月十八日淡江大橋路跑，四月十九日自行車活動，新北市政府加碼於四月二十五日舉辦「好朋友一起來瞧橋」健行，不需事先報名，所有民眾都可走上淡江大橋與城市新地標留下第一張合影。

淡江大橋採非對稱斜張橋設計，橋塔高達二百公尺，將成為淡水河口的新地標。（記者傅希堯攝）

四月二十六日舉辦走上橋大遊行，五月二日邀請管弦樂團、金曲歌王、在地團隊舉辦星空音樂會，五月三日推出我和大橋在一起活動，五月九日舉辦感恩美好之夜，包括騎警隊、興建大橋的幕後英雄都將參加，雲門舞集也將演出全新創作作品光鏈，為淡江大橋的通車獻出最美的祝福。

另外，即日起至三月三十一日推出大橋印象繪畫及攝影比賽，歡迎民眾踴躍參加。