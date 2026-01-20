淡江大橋通車活動引民怨 鄭宇恩要求落實北海岸居民優先機制

248260120

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市指標建設淡江大橋預計於今（115）年5月通車，然而通車前的系列活動規劃卻因公路局缺乏經驗，加上新北市政府一度拒絕主辦路跑活動，導致地方基層強烈反彈並引發政治爭議。議員鄭宇恩近日積極邀集相關單位協調，確認4月25日的全日活動將交由新北市民政局與體育局主辦。她明確要求行政單位必須針對「淡水、八里、三芝及石門」的居民建立優先參與機制，確保這項重大交通建設的榮耀時刻能由在地鄉親優先見證。

針對活動的安全規範與參與名額，民政局在協調過程中已承諾，後續規劃將朝向「在地優先」的方案研議，以實質保障北海岸居民的參與權。鄭宇恩強調，通車前的行銷活動應具備高度的在地連結與公益性，不應因行政流程的疏漏而忽視地方民意，確保每一份資源都能發揮最大效益。

此外，鄭宇恩對於行政機關間的溝通互信基礎表達強烈關切，指出新北市政府過去多次召開淡江大橋通車行銷會議，淡水區公所與八里區公所明明均派員出席，事後卻對外宣稱不曾被徵詢意見，這種互推責任且資訊不對稱的說法，嚴重損害行政合作基礎。她呼籲相關單位應落實資訊公開與誠實溝通，避免不必要的口水戰阻礙重大政策的推進，應將心力集中在歡喜迎接大橋通車的準備工作上。

鄭宇恩重申，監督行政單位落實「在地化」活動是民意代表的基本職責，未來將持續追蹤籌備進度，確保各項承諾不跳票。隨著5月通車日的接近，新北市政府應與公路局等中央單位密切配合，排除所有執行障礙並化解地方疑慮。唯有透過透明的規劃與確實的在地回饋，才能讓淡江大橋這座跨世紀建設，在順利通車之際獲得北海岸民眾的真心認同，共同慶祝建設落成的喜悅。

照片來源：新北市議員鄭宇恩臉書翻攝

