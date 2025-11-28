淡江大橋通車活動「又」無視淡水與八里人？陳偉杰：原來尊重這麼難！ - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】針對交通部公路局規劃於民國115年4月舉辦「淡江大橋通車路跑及自行車活動」，新北市議員陳偉杰接到眾多淡水及八里民眾反映無法參加，抱怨缺乏宣傳，經詢問新北市府也未接到活動相關訊息。陳偉杰指出，淡江大橋通車是地方喜事一樁，超過三成的工程經費也是由地方政府負擔，淡水八里鄉親在施工期間忍受了多年的交通黑暗期與不便，默默支持國家建設；如今大橋即將落成，舉辦慶祝活動理應優先回饋在地，陳偉杰感嘆「原來尊重這麼難」！

陳偉杰指出，淡江大橋是新北市民、尤其是淡水與八里居民期盼已久的重大建設，但交通部在籌辦通車慶祝活動時，竟未邀請新北市政府參與規劃，也未知會在地民代，甚至連最基本的「保留名額或優先報名權利給在地民眾」都付之厥如。他指出，這已非公路局首次展現傲慢。日前淡江大橋舉辦上樑祈福儀式，這本該是工程界與地方的大事，結果卻搞得神秘兮兮，讓新北市政府都毫無所悉，在地議員與媒體更是被蒙在鼓裡，事後了解才發現，儀式彷彿是為了新任交通部長量身打造的「拍照打卡行程」，現在又再一次的無視淡水與八里人，中央這種自我感覺良好的活動規劃要在地民眾情何以堪。

陳偉杰強調，無論是怕地方政府或政治人物出席會搶了鋒頭，還是黨派之隔讓中央來新北辦活動不在意地方感受、懶得溝通協調，如今傷害已經造成，只能安慰淡水與八里民眾的失望之情，並提醒新北市政府「未來辦活動一定要記得邀請中央、讓這些人瞭解什麼是基本尊重」。