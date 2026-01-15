淡江大橋通車系列活動再+5 歡迎全民參與「我和大橋在一起」

備受各界矚目的國際級工程「淡江大橋」即將於5月通車，為了滿足民眾在通車前先行體驗淡江大橋的心願，公路局今天(15日)宣告將推出一系列通車前活動，邀請全民一起體驗北台灣最新的國門地標。

由英國知名的已故建築師Zaha Hadid團隊設計，被美國CNN評選為「2025年全球11大重要建設」的國際級工程「淡江大橋」橋面工程預計4月即可完成，並於5月12日通車。交通部公路局在評估確認安全、可先行提供活動的條件下，首波通車前開放的體驗活動包括4月18日的路跑以及4月19日的自行車活動，去年甫開放報名便秒殺額滿，顯示民眾對淡江大橋的高度期待。

為此，公路局15日宣布將於4月25日至5月3日的每個周末，推出涵蓋運動、文化、藝術、音樂與工程等五大面向的通車前系列活動，包括「好朋友一起來瞧橋」健行活動、「在一起，走上橋」大遊行、「星空音樂會」以及「我和大橋在一起」，讓全民都可在通車前或走、或跑、或躺，共同體驗北台灣最新的國門地標，同時留下與淡江大橋的永恆回憶，最後再透過「感恩，美好之夜」通車典禮，正式宣告淡江大橋完工通車。

公路局指出，首先接力路跑、自行車活動的是4月25日由新北市政府主辦的「好朋友一起來瞧橋」健行活動，邀請民眾與親友一起走上淡江大橋，與城市新地標留下歷史性的合影；4月26日則是由公路局與新北市政府合力主辦的「在一起，走上橋」大遊行，邀請地方展演團體，包括幸福公路與地方社團踩街；接著5月2日由公路局推出「星空音樂會」，由管弦樂團、金曲歌王攜手在地團隊以音樂與世界連結，讓民眾可以在寧靜的淡水河與淡江大橋的陪伴下，享受獨一無二的音樂饗宴。

最令人驚豔的則是公路局與新北市政府在5月3日聯合舉行的「我和大橋在一起」，當天在橋上將出現100張躺椅，邀請民眾什麼都不做，只要攜手走上淡江大橋躺平，邊看海邊看表演，甚至野餐。

最後則是5月9日晚間舉行的一場別開生面的通車典禮，以「感恩，美好之夜」為主題，邀請淡江大橋的工程英雄們以及主橋塔設計的謬思-雲門舞集演出全球首演的創作「光鏈」，為淡江大橋的通車開啟最美好的序幕。

公路局強調，由於相關系列活動定位在「全民參與」，因此無需事先報名，也沒有名額限制，只有「我和大橋在一起」人數較有限。至於相關系列活動的交通及人潮如何維持，公路局後續將與新北市政府共同規劃並陸續對外公告。

此外，公路局也再次歡迎民眾踴躍參加即日起至3月31日舉辦的淡江大橋攝影及繪畫比賽。(詳情請至活動網址查詢：https://tamkangbridgeppcontest.bhuntr.com/tw/ozumm66vptkqd53lw7/home/#news)(編輯：宋皖媛)