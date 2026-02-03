淡江大橋通車系列活動遭冒名徵人公路局澄清

▲「2026淡江大橋通車系列活動」遭不肖人士冒用名義徵人。(圖/公路局提供)

[NOWnews今日新聞] 2026淡江大橋通車系列活動即將於4月中旬登場，受到民眾關注與期待，迴響熱烈，卻也引發不肖人士覬觎。公路局近日接獲民眾反映，有不肖人士於社群平台張貼「淡江大橋活動徵求現場工作人員、每日薪資新台幣3,000 元」等徵人內容，有意圖誤導民眾並進行詐騙行為之虞。

公路局今（3）日嚴正澄清，上述徵人訊息並非主辦單位或承辦單位發布，亦與本活動實際作業方式完全不符，籲請民眾切勿輕信，也勿轉傳或相信來源不明之徵人訊息，若發現疑似詐騙內容，請協助通報並提高警覺，共同維護活動形象與社會大眾權益。

公路局指出，對於活動品質與現場安全高度重視，為鼓勵在地民眾參與投入，人力來源均由承辦廠商驊采整合行銷與在地組織、相關單位進行協調與遴選，並未以臨時招募或高薪方式對外徵求工作人員。凡於社群平台、私訊或不明連結中，出現「高額日薪」、「填寫個資」、「加入群組報名」等內容，皆非主辦單位或承辦單位所發布，

公路局舉辦的「2026淡江大橋通車系列活動」，訂4月18日舉辦路跑活動、4月19日舉辦自行車活動，關於「2026 淡江大橋通車系列活動」之所有正式資訊，包括活動內容、最新消息相關公告，均以官方指定網站公告為主：https://irunner.biji.co/2026DanjiangBridgeOpeningRun

