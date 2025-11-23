淡江大橋通車系列活動 11/27、28開放報名
記者李佩玲／臺北報導
被美國CNN評選為「2025年全球11大重要建設」的淡江大橋將於明年5月通車。為讓民眾於通車前體驗淡江大橋，交通部公路局今（24）日宣布，將於通車前推出一系列體驗活動，其中，首波在明年4月中登場的路跑及自行車活動，將分別於11月27、28日開始報名。
公路局表示，由英國Zaha Hadid建築師團隊設計，被譽為臺灣新地標的淡江大橋，動工以來備受關注及矚目，今年9月16日順利合龍後，各項工進順利推動，預計明年4月橋面工程可順利結束，在評估確認安全可先行提供活動的條件下，公路局規劃首先推出路跑及自行車活動。其中，自行車活動與《國家地理雜誌》合作，推出限定版選手物資，包括車衣及補給小包，活動會場上也將與淡江大橋地景結合設置《國家地理雜誌》「黃框合影區」供選手及民眾合影留念。
公路局說明，路跑活動將於明年4月18日下午舉行，以黃昏路跑的模式，在有名的淡水夕照下進行，跑者能夠在跑步的過程中欣賞淡水河口壯闊的景觀。路跑活動分為21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組，11月27日起開放報名，報名網址為https://irunner.biji.co/2026DanjiangBridgeOpeningRun。
自行車活動則於隔日4月19日上午出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，同時也特別設計「進出淡江大橋雙向體驗」，讓騎士得以不同視角欣賞橋塔造型與斜張線條在天空中的延展，完整體驗北海岸自然景觀、地方文化及國家級重大工程的騎乘旅程。自行車活動分為49K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組，11月28日起開放報名，報名網址為https://irunner.biji.co/2026DanjiangBridgeOpeningBike。
為讓民眾於通車前體驗淡江大橋，公路局推出路跑及自行車活動。（記者李佩玲攝）
