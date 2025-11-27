淡江大橋通車路跑活動秒殺 陳偉杰批中央忽略地方聲音

（記者陳志仁／新北報導）針對交通部公路局規劃於民國115年（2026年）4月舉辦「淡江大橋通車路跑及自行車活動」，結果開放的報名時間不到五分鐘就滿額；新北市議員陳偉杰接獲淡水及八里的民眾反映，抱怨活動資訊不足、缺乏宣傳，導致在地居民無法參加。

圖／交通部公路局規劃於民國115年4月舉辦「淡江大橋通車路跑及自行車活動」。（新北市議員陳偉杰提供）

陳偉杰指出，淡江大橋通車是地方喜事一樁，且超過三成工程經費由地方政府負擔；淡水與八里居民在施工的期間長期忍受交通不便，默默支持國家建設，如今大橋即將落成，舉辦慶祝活動理應優先回饋在地，但此次活動竟未邀新北市政府參與規劃，也未通知在地民代，更未保留名額或優先報名權給地方居民，讓鄉親失望。

廣告 廣告

圖／陳偉杰指出，淡江大橋通車是地方喜事一樁。（記者陳志仁攝）

陳偉杰批評，「原來尊重這麼難！」這已非公路局首次展現傲慢，上樑祈福儀式同樣是工程與地方的大事，卻未通知新北市政府或媒體，事後了解才知行程似乎是為新任交通部長量身安排的拍照行程。如今通車慶祝活動再次無視淡水與八里居民感受，令在地民眾情何以堪。

陳偉杰強調，不論是因怕地方政府或政治人物搶鋒頭，或因黨派隔閡而忽視地方的感受，傷害已造成；只能安慰在地民眾的失望之情，同時提醒新北市政府，未來辦理類似活動時，應確保邀請中央單位，讓地方居民感受到尊重，避免再發生類似情況。

更多引新聞報導

新北意象登上國幣？陳偉杰爭取淡江大橋與馬偕博士入選

全球最大單塔斜張橋合龍 淡江大橋成新北交通與觀光地標

