淡江大橋通車 再造北海岸觀光

淡江大橋預計民國115年通車，北海岸觀光布局面臨重大轉折，新北市藍綠議員提議盼市府完善布局。（張鎧乙攝）

淡江大橋預計民國115年5月通車，新北市觀光旅遊局規畫三芝櫻花季升級、淡水漁人碼頭觀光振興等通車前的系列活動。國民黨議員陳偉杰認為，市府應把握打造北海岸成為新北觀光第一品牌的契機；民進黨議員鄭宇恩建議，開通前的活動若能精準策畫，有助引導區域觀光熱度，為未來人潮鋪路。

淡江大橋通車前系列活動正由交通部公路局與新北市府合作規畫，路跑活動將於115年4月18日下午舉行，在有名的淡水夕照下，以黃昏路跑模式舉行；三芝櫻花季將持續優化並依花期增添內容；淡水漁人碼頭是全台10大人氣景點之一，將續辦活動及自行車串聯、旅館輔導等措施。

淡江大橋通車進入倒數，北海岸的觀光布局面臨近年最關鍵的轉折點。陳偉杰認為，應從長期策略面出發，淡江大橋啟用後，北海岸觀光動線與區域串聯將全面改變，市府應將此視為打造北海岸成為新北觀光第一品牌的契機。

陳提出「北海岸季節觀光品牌」構想，期望透過四季不同主題，展現北海岸四季的多元樣貌，並結合地方商圈、活動與跨局處合作，讓三芝與石門的河海文化更具系統性地被呈現，讓遊客更能感受到北海岸的熱情與獨特魅力。

鄭宇恩指出，北海岸擁有全台最具代表性的自然景觀與文化底蘊，但因多年缺乏整體規畫，使觀光潛力尚未完全被發掘。她建議在淡江大橋通車前，市府推出更具參與感、能帶動地方凝聚力的活動，例如舉辦「萬人健走」，讓淡水與八里居民能共同參與，提升在地參與度並強化話題性。

鄭宇恩指出，交通樞紐開通前的活動若能精準策畫，將有助引導區域觀光熱度，為未來人潮鋪路。以三芝櫻花季為例，可跳脫傳統賞花模式，結合在地優勢導入更多農事體驗與食農教育，讓櫻花季成為展現地方魅力的重要窗口。至於淡水漁人碼頭，則可復辦「水舞燈光秀」，重新點亮夜間觀光，使漁人碼頭重新成為具吸引力的海濱地標。