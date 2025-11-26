淡江大橋鋪面年底完成 115年2月裝燈柱4月拆塔吊

（中央社記者黃巧雯台北26日電）淡江大橋明年5月將通車，交通部公路局今天說，已啟動鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面作業，年底將完成，後續將在明年2月完成景觀燈柱安裝與3次斜索索力調整，4月拆除塔吊、護欄。

連接起淡水、八里兩端的淡江大橋工程進入最後關鍵階段，公路局發布新聞稿表示，北區公路新建工程分局在11月16日啟動鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面作業，施作區段為5K+895至6K+539，全長約640公尺，鋪面作業預計工期約45天（不含天候因素），將於今年底完成。

公路局說明，GUSS鋪面是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，特性就像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，能牢牢黏附、自然找平，並具防水、防車轍與高溫穩定性。

這項工法可有效減少因熱脹冷縮或重車通過造成的鬆動與位移，提升橋面耐久性與行車舒適度，為未來長期使用奠定良好品質基礎。

至於實際施工部分，公路局表示，工程團隊嚴格依程序把關，先進行鋼板表面清理與黏著層處理，再以專用設備高溫攪拌、輸送與鋪設，同步檢核流動性、厚度與外觀，發現氣泡立即排除修整，確保每一段都平整、密實且貼合。

公路局今天也公布後續施作項目規劃時程，115年2月完成景觀燈柱安裝與3次斜索索力調整，橋面結構與照明系統達最佳穩定狀態，並在115年4月完成塔吊拆除、金屬護欄、伸縮縫與人行道設施等附屬工程，全面提升安全與舒適度，待上述作業完成並檢查合格後，即可達通車條件。

公路局指出，淡江大橋不僅是跨越淡水河口的交通新地標，更是串連淡水、八里兩岸生活圈的重要橋梁，工程團隊將持續把關品質與工安，穩健完成每一個步驟，讓民眾在最安全、最舒適的環境下迎接通車。（編輯：李亨山）1141126