淡江大橋鋼梁沒有一顆螺栓 張氏兄弟做到了
淡江大橋究極美學4（中央社記者黃巧雯台北11日電）淡江大橋鋼梁沒有使用一顆螺栓，採取全斷面焊接，承攬鋼構工程的建山機械董事長張慶成、總經理張慶宗兄弟檔「碰到問題，不要找藉口，就找方法」，以行動拼出全橋鋼構。
清晨5時許，淡水河口天色微亮之際，淡江大橋的工地上，早已有人影開始移動，這樣的清晨，3年多來幾乎天天如此。站在第一線的，是建山機械總經理張慶宗；宜蘭工廠裡，是他的哥哥──建山機械董事長張慶成。
建山機械成立於民國73年，早年從事水泥廠、礦山、碼頭物流等傳統產業機械設備，沒有人會想到，這家資本額從新台幣300萬元一路成長到1.2億元的公司，未來會與備受矚目的淡江大橋工程緊密相連。
轉捩點出現在2001年，建山接下基隆西定河鋼構橋梁製作工程，那一座橋，讓建山正式踏進鋼構橋梁的世界，也替後來承接淡江大橋鋼構工程，奠定基礎。
●逐節焊接巨型鋼梁節塊 「做給你看」
然而，淡江大橋全橋鋼梁節塊採用全斷面焊接，沒有一顆螺栓，量體龐大、風險極高，就連大型鋼構廠都打退堂鼓。
2017年間，曾有一家有意投標淡江大橋工程的營造廠商主動接洽建山。張慶成透露，當時曾請日本浮吊船廠商估價，僅一年吊裝費用就高達17億元，加上附帶條件相當嚴苛，又有諸多不可控風險。該營造廠商認為，以當時的經費預算明顯偏低，決定不參與投標。
直到2019年，工信工程得標後，找遍全台鋼構廠，沒人願意接，輾轉找到了建山。「我那時候就把整座橋從頭到尾怎麼做，全部講給他聽。」張慶成說，他早在2017年對淡江大橋施作細節與難度就有深入的研究，「不是臨時起意，是使命、也是因緣到了。」
在「建山不行」的質疑聲中，張家兄弟扛起淡江大橋鋼構工程。張慶成回憶起，會議上有人當面直說：「建山不行，趕快換人。」理由很簡單──公司不夠大、名氣不夠響。
「如果我是他們，我也會反對。」張慶成很坦白，但他也清楚，建山缺的不是技術，而是被看見的機會，於是兄弟倆用最工程人的方式回應質疑，「做給你看。」
張家兄弟在淡江大橋工程中分工明確，無縫接軌3年多時間，張慶成長期駐守宜蘭工廠，負責製作、設備研發、材料調度，張慶宗幾乎天天在工地，清晨5時前到場，晚上9、10時才離開，一年只休3天，就連颱風天無法進工地，他也改回工廠開會、備料、討論工法。
「不是我們比較厲害，是我們花的時間跟精神比別人多，心在哪裡，成就就在哪裡。」張慶宗說得很平靜，話中帶著時間累積的重量。
這樣的投入，是為了極端嚴苛的工程條件。淡江大橋採全斷面焊接，鋼構本體同時具備平面與側邊雙弧度、外型宛如一艘船，橋梁由每節長15公尺、寬70公尺的巨型鋼梁節塊所組成，單節重量超過500噸到750噸。
如此龐然巨物，採用難度極高的海上懸臂吊裝工法進行組裝，鋼梁節塊先於台北港完成二次組裝，再由平台船運送至淡水河口，在起伏的海面上，施工團隊利用懸臂工作車把鋼梁節塊自平台船上懸空吊起，精準對接前一節鋼梁，逐節拼接出這座巨型鋼橋。
●不找藉口找方法 自行設計關鍵設備
僅靠現成設備遠遠不夠，為了讓施工能夠穩定推進，建山自行設計多項關鍵機械設備投入，包括鼻峰成形機、U形肋梁成形機、曲度成形整形機、潛弧自動焊接機、懸臂吊裝工作車、梁底工作車、節塊拉進系統。
「只要你在現場看得到的鐵，幾乎都是我們自己做的。」張慶成自信地說道，這句話不只是驕傲，更是對整體工程能力的寫照。
張慶成還分享，團隊工作的精神——碰到問題，「不要找藉口，就找方法」、「決定之後就把它做到最好」，已成為兄弟與團隊之間共同堅持的核心價值。
而精密的設備，也必須搭配對材料特性的深刻理解，包括焊接須考量溫度變化，例如焊接時要先加溫，焊好後還必須蓋上保溫毯，避免退溫太快斷裂，進入合龍階段後，日夜溫差大，白天不適合焊接，往往要等到晚上11時才開工，一路焊到天亮，白天再讓焊工休息。
張慶宗一一點出魔鬼細節，「沒有經驗，你根本不知道鋼構會怎麼熱脹冷縮。」
外界的聲音開始轉變。隨著淡江大橋工程進入後期，過去對建山的質疑逐漸消失，取而代之的，是另一種反問——如果沒有建山，這座橋現在會變成什麼樣？
「這座橋成功，我們辛苦一陣子，會驕傲一輩子。」張慶成說。
對張家兄弟而言，淡江大橋不只是一件案子，而是一次證明的機會──證明台灣的中小企業、工程師與勞工，只要不怕苦，不怕難，肯找方法，只有想不到，沒有做不到，就能完成世界級的工程。（編輯：陳清芳）1150111
其他人也在看
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 1 小時前 ・ 9
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 90
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 18
55歲男不菸不酒還少鹽 「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善
現代人追求健康與長壽，但要小心飲食細節！醫師洪永祥表示，一名55歲的男子是典型的現代「養生狂」，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究少鹽。但男子有天就醫表示，因體檢發現，腎絲球過濾率竟只有58分。經詢問後，洪永祥得知，男子超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也「醃漬」損壞了腎臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 192
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 22 小時前 ・ 659
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 9
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 34
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 4
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 14
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 20 小時前 ・ 96
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 30
韓將台灣列中國！她揭「台灣半導體高管」強硬舉動 韓客戶致歉曝實情
韓國宣布廢止紙本入境卡，2025年2月全面實施電子入境卡，不過卻發現在國家的分類中將台灣標示為「China（Taiwan）」，引起台灣反彈。近日科技專家許美華分享，台灣半導體高管因此事拒絕赴韓出差開會並直白向韓國客戶透露原因，獲得一封很長、用字溫暖的回信表達敬意，並曝光當地實況。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 61
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 183
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1