淡江大橋開箱! 柏油路"夾心餅乾設計"保證20年不壞

生活中心／孟嘉美、談駿豪 新北報導

總經費230億的淡江大橋，終於在5月要正式啟用。這座串聯淡水、八里路網的重要交通建設，從橋上的勒索，到地面的瀝青鋪面，通通不馬虎。搶在通車前，帶您來一探究竟

民視記者孟嘉美：「歷時七年，歷經七次流標的淡江大橋，終於確定要在5/12正式來通車，工程單位公路局，對每一項細節都不馬虎，因為就連我腳下踩的，這一片柏油路，都暗藏玄機。」

看看部長介紹時，忍不住驕傲的眼神，就知道，這看似平凡無奇的柏油路，可不簡單。最下層是鋼板鋪面，中間夾一層GUSS瀝青混凝土，打造防水層，最上層再放上改質瀝青。夾心餅乾設計，保證20年不壞。

特殊鋪面，延長橋體壽命，更提高行車舒適度（圖／民視新聞）





交通部長陳世凱：「（GUSS）高的流動性，而且有高的密合性，可以密合到什麼程度，可以零透水，瀝青其實是從國外海運進來的，它必須要（有）高溫加熱，並且攪拌的一個瀝青車，那在臺灣只有12輛，只有12輛這樣子的車，那其中6輛，就來服務我們的這個淡江大橋。」

特殊鋪面，延長橋體壽命，更提高行車舒適度！淡江大橋，通車在即，公路局預估，主橋鋪面，三月底左右就能完工、燈具安裝進度達63%，整座橋，已經ready好，要來見客。不過淡江大橋，位在出海口，嚴寒溽暑、強勁海風、海鹽侵蝕都是考驗。

公路局北區新工分局第三工務段段長鄭閔中：「我們位於淡水河口，受風力跟地震力的影響，都非常大，所以我們有做相關的，隔減震的一個設施，耐震能力可以達到7級，耐風的等級也可以達到，16級以上的一個陣風。」





撐起淡江大橋的重責大任，全靠這94束斜拉鋼索（圖／民視新聞）





阻尼器之所以重要，是因為撐起淡江大橋的重責大任，全靠這94束斜拉鋼索。每根斜索，除了都得先經過200萬次，載重疲勞測試，後續再藉由阻尼，高溫外套管保護。兼具長久使用與美觀。

交通部長陳世凱：「未來我們的行人，要來到橋上來看風景，來看海景，甚至來看夕陽，都是相當的方便跟便利，那當然我們有考量到觀光，所以我們在這個起點的地方，我們其實有設定了一個，到時候大家可以休憩的一個地方。」

淡江大橋串連淡水、八里路網同時用日落跟海景，不僅國際觀光客，看見寶島，也要讓台灣人，引以為傲！

