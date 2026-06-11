淡江大橋預算誰爭取？ 綠營指追加58億才保住原設計
國民黨新北市長參選人李四川日前表示，淡江大橋能保留現今設計，是因為當年堅持沿用原方案。對此，民進黨新北市長參選人今（11）日表示，淡江大橋最困難的主橋段工程，當年是在前立委呂孫綾及地方民代爭取下，由時任行政院長賴清德同意追加新台幣58億元預算，才得以保留原有設計。
民進黨新北市長參選人上午出席瑞芳青雲殿神農大帝聖誕祝壽法會時受訪指出，淡江大橋主橋段施工難度高，當時若沒有中央追加經費支持，原有設計恐怕無法順利執行。她表示，最終在行政院同意增加新台幣58億元預算後，才讓這座具代表性的橋梁設計得以保留，成為新北市的重要地標。
她認為，淡江大橋不僅是地方重大建設，也是台灣向國際展現工程實力與城市形象的重要象徵。
對於建設成果歸屬問題，她表示，一座大型公共工程能夠順利完成，中央與地方政府都投入許多心力，第一線工程人員的努力同樣不可或缺。她強調，沒有經費支持無法興建大橋，沒有工程團隊也無法將設計落實，應肯定所有參與者的貢獻。
此外，談及2026新北市長選舉布局，她也表示，自己在新北服務多年，與不同黨派民代及地方人士都有合作經驗，大家都希望新北持續進步，未來也會持續提出具體政策與願景，爭取市民認同。
針對近期民調變化，她指出，這段時間持續走訪新北29個行政區，向市民說明包括六大福利、家庭照顧、青年支持、原住民族及寵物政策等規劃，希望讓新北未來發展更具活力、多元與競爭力。
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