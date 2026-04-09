淡江大橋風切噪音來源找到了！將加裝消音膠條 4月中解套
淡江大橋通車後引發的風切噪音問題，近期引發地方關注。新北市政府與交通部公路局已確認噪音來源，並啟動改善工程，預計於4月中旬完成相關作業，優先針對受東北季風影響最顯著的八里沿岸區段進行處理，期望有效降低噪音，改善居民生活品質。
民進黨議員鄭宇恩8日發文表示，在同黨立委蘇巧慧協助下，已取得公路局最新進度說明，目前針對人行道欄杆加裝消音膠條的工程已陸續展開，且部分區段經實測已證實可有效降低風切噪音，整體改善工程預計於4月中旬完成。
另一方面，國民黨立委洪孟楷也發文指出，淡江大橋風切噪音問題自今年1月起逐漸浮現，影響程度超出預期，團隊早於3月初即開始反映並持續追蹤，並會同相關單位辦理會勘，釐清問題成因。他強調，目前已確認改善措施，包括加裝消音膠條及優先處理八里段等重點區域，預計於4月15日前完成。
新北市工務局則表示，已與交通部公路局新工北分局保持密切聯繫，持續掌握改善進度。目前改善用膠條已開始安裝，整體工程預計於4月中旬完成，盼能有效降低風切聲，提升周邊居民居住環境品質。
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