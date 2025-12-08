淡江大橋首辦雙主場跨河煙火 13分14秒震撼迎新年

（記者陳志仁／新北報導）新北市跨年重頭戲「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日盛大登場，今年首度以淡江大橋為核心，打造全台唯一「淡水、八里雙主場」跨河慶典；活動自下午4時30分起陸續開唱，卡司橫跨韓、日及台灣藝人，預料將吸引大批人潮齊聚迎接2026年。

圖／「閃耀新北1314跨河煙火」今年打造淡水、八里雙主場、雙舞台，匯聚國內外超強卡司，自12月31日16時30分起熱力開唱。（新北市政府文化局提供）

淡水漁人碼頭「星光舞台」由江振愷、林姮均主持，演出陣容包括YOYO家族、Ozone、張語噥、蘇慧倫、黃偉晉、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、金曲歌王蕭煌奇及李炳輝等；其中韓國人氣天后、MAMAMOO成員HWASA強勢壓軸，掀起跨年最大亮點。

八里左岸「星月舞台」則由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵第三度合體主持，陣容涵蓋OPEN!家族、動力火車、U:NUS、梁文音、以莉·高露、babyMINT、賴晏駒、陳華、PALLAS及韓國新生代女團Baby DONT Cry；最後由創作演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本歌手樋口愛壓軸登場，以療癒歌聲為跨年夜畫下高潮。

記者會中，蕭煌奇及U:NUS成員驚喜亮相，分享準備心情；蕭煌奇說「身爲土生土長的新北人，能在新北與大家共度2025年的最後一天，與大家搭上年度末班車，應該是非常美好的回憶」；並將與李炳輝共同帶來「輝煌旅行社」組合演出。U:NUS也表示期待在八里舞台與粉絲近距離互動。

新北市長侯友宜指出，新北跨河煙火已邁入第五年，今年邀請享譽全球的法國「Groupe F」操刀，以《萬花之河・冬之樂章》為主題打造三幕式煙火秀；全場共施放35,520發、長達13分14秒，象徵「一生一世」的祝福；煙火將於20時26分從淡江大橋兩側6處施放點同步升空，結合電腦燈光展現橋河共演的震撼視覺。

新北市政府文化局長張䕒育表示，市府並規劃「光映淡水」、「星光舞台」、「閃閃市集」、「星月舞台」、「微光市集」五大主題區域，串聯淡水、八里旅宿與景點，邀民眾白天遊逛市集、夜晚欣賞跨河煙火；更多「閃耀新北1314跨河煙火」相關訊息，可上活動官網查詢。

