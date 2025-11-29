「淡江大橋」路跑活動讓地方中央互槓 蘇巧慧：將持續與交通部溝通
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導
連接淡水與八里的世界級「淡江大橋」預計在明（2026）年5月通車，公路局規劃在明年4月間舉行路跑、自行車與星空音樂會等一系列通車前的體驗活動，但中央、地方卻因路跑報名名額、活動規劃與合作態度等細節互槓。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（29）日表示，任何建設都是要中央、地方一起努力才能完成，活動也一樣，若能讓地方的聲音與角色更彰顯，相信活動會更圓滿，她會持續與交通部溝通。
今早8時50分，蘇巧慧、民進黨新北市議員翁震州、民眾黨市議員陳世軒等人，前往新莊後港昭德宮，出席「慶祝媽祖來臺260週年三獻禮法會」，並短暫接受媒體聯訪。
記者提問，「淡江大橋」明年5月要通車，但是通車前的慶祝活動，好像地方跟中央互槓的情況？對此，蘇巧慧回應，任何的建設都是要中央跟地方一起努力，才能有順利完成的機會，像「淡江大橋」就是最好的例子，現在已經即將變成甚至是世界聞名的景點，大家都非常高興；同時，活動也一樣，要由中央跟地方大家都要一起努力及參與，這才會是最完美，讓大家可以共同分享光榮的好活動。
蘇巧慧不諱言，在過程中發生一點爭執，因此她立刻與交通部、交通部長陳世凱溝通，也確認新北市之前也有參與開會及協調，但若能讓地方的聲音聲音與角色更彰顯，相信這樣的活動會更圓滿，所以會持續和交通部來溝通，並和地方做協調。
交通部公路局昨日發布新聞資料指出，今年3月新北市政府拜會時，曾簡報通車前路跑活動的構想。當時新北市府人員說明因已有其他既定路跑活動規劃，無法再增辦，但表達會協助處理後續路權申請、交通維持等行政程序，雙方自第一時間起即維持良好溝通，目標一致，都是希望在通車前提供安全、順暢、具在地特色的公眾體驗。
此外，公路局與新北市政府於今（2025）年8月及11月均有接觸協調，並參與市府召開之通車行銷聯繫會議，雙方均維持密切協調。
公路局強調，「淡江大橋」通車前的體驗活動，目前規劃路跑、自行車、開幕大遊行、星空音樂會、我和大橋在一起與通車典禮等，均需納入地方元素與在地民眾參與，因此須要新北市政府及公路局共同合作的行政量能與專業資源；同時，為充實地方特色，公路局已初步與部分在地社團及藝文團體接觸，蒐集建議作為活動規劃參考。
公路局11月拜會新北市政府後，在路跑活動報名前已著手規劃成立 「跨機關通車系列活動橫向聯繫平台」，平台將由公路局林福山局長與新北市政府府層級人員共同主持，以建立議題整合及相互協助及合作推動辦理機制，平台也下設 「通車活動工作小組」，進一步整合明年4月16日至5月9日通車典禮前可使用的時間及活動，負責研議各項活動的細部內容，包含路線規劃、交通疏導、動線安排、維安設計、在地文化導入等，確保各項活動務實可行、順利推動。
對此，新北市政府則提醒交通部，若對重大公共建設抱持「施捨給地方」的態度，再發幾篇稿都改變不了在地居民的質疑。
新北市府表示，公路局的聲明中，既然通篇強調合作，中央官員匿名放話無助雙方攜手；市府再度強調，新北有負擔淡江大橋經費是事實，不解何謂「中央獨立建造」；交通改善需要整體路網規劃也是事實，不解何謂「新北只會做聯外道路」。
市府也指出，雖然目前「跨機關通車系列活動橫向聯繫平台」是未來式，但感謝公路局公開證實，市府確實在今年3月就已說明將協辦路跑活動，新北市府同樣期盼，並且會全力協助完成如期通車目標。
原文出處：快新聞／「淡江大橋」路跑活動讓地方中央互槓 蘇巧慧：將持續與交通部溝通
