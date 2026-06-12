淡江大橋4公車新路線啟用 淡水八里直通板橋、機場，新北觀巴49元一日券輕鬆暢遊！
串聯淡水與八里的重要跨河建設─淡江大橋於5月12日通車，結合捷運、公車與藍色公路，無須開車也能輕鬆前往淡水、八里賞河海夕照，打造水陸聯運的旅遊新體驗，同時推出「淡江大橋導覽遊河航班」，提供導覽解說，也能從水面更近距離欣賞壯闊橋景。另外，新北市政府新闢「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」等4條公車路線，提供往返市區、機場及觀光景點的多元運輸選擇，輕鬆暢遊淡水、八里一帶。
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
淡江大橋新增4公車路線
配合淡江大橋通車，新北市政府新闢「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」等4條公車路線。
988板橋快線（淡海新市鎮～板橋公車站）：往返淡水、八里及板橋等地的通勤需求，平日來回各21班次，例假日來回各18班次。
989（淡海新市鎮～桃園機場）、990（捷運淡水站～桃園機場）：兩條機場快線提供國內外旅客接駁服務，每日分別自淡水新市鎮、捷運淡水站往返桃園機場，各方向皆提供10班次服務。單趟只要60分鐘，票價僅120元，可搭配TPASS基北北桃1200都會通定期票、敬老愛心卡使用。
115淡水八里觀光公車：購買49元一日券，每日來回各10班次，串聯淡水老街、漁人碼頭、八里左岸及十三行博物館等熱門景點，來趟金色水岸之旅。
淡江大橋5大觀橋推薦點
淡江大橋由國際知名建築師札哈．哈蒂設計，橋體造型優雅，通車後將成為北台灣指標性新地標。沿線淡水與八里多處景點，皆可從不同角度遠眺橋景，以不同視角飽覽國際級新地標的壯麗風貌，無論白天或夕陽時分，都各具風貌。為方便前往淡江大橋，多元交通方式彙整如下：
◆漁人碼頭賞橋景：搭乘捷運淡水信義線至淡水站，轉乘紅26公車於「漁人碼頭站」下車，步行至木棧道，即可近距離欣賞橋體與海港景致。
◆淡水老街河岸漫遊：自捷運淡水站步行至老街與河岸步道，沿途可從市街與河景交錯視角遠望淡江大橋，享受悠閒散步時光。
◆海關碼頭河岸視角：捷運淡水站轉乘紅26公車至「紅毛城（真理大學）」站，步行至淡水海關碼頭，沿河漫步即可欣賞橋體倒映水面的景觀。
◆八里高點遠眺全景：搭乘紅13公車至十三行文化公園，步行至園區滑草區高點，可遠眺淡江大橋橫跨淡水河口的壯麗景色。
◆八里左岸公園近距離觀橋：搭乘682、704（含區）、878（含區）、963、紅13或紅22公車至「渡船頭」站，下車即可於八里左岸公園近距離欣賞橋體延伸至海際的優美曲線。
5/16起淡江大橋導覽遊河航班
此外，交通局特別規劃推出「淡江大橋導覽遊河航班」，自5月16日起上線(每周六、日營運，每日5航班)，航班除由市府補助部分票價外，船上亦安排專業導覽人員隨行解說，行經淡江大橋周邊時，將放慢航速並短暫停留，能從水面近距離欣賞橋體之美，輕鬆拍照打卡，留下難忘回憶。
◆航程特色：專業導覽認識大橋水上特等席親近大橋
◆票價：全票300元、優待票100元。啟動後凡出示搭乘115觀光公車前後3日內的購票紀錄，還可再享8折優惠。
◆導覽遊河航班：
◎航程A：淡水二期客船碼頭（EF浮台）↔淡江大橋。同點進出，航程約50分鐘。
航班時間：每週六、日3個航班12:30、13:20、14:10
◎航程B：忠孝碼頭/大稻埕碼頭→淡江大橋→淡水二期客船碼頭（EF浮台）。航程約90分鐘
航班時間：每週六、日去程返程各1航班［去程］10:30、［返程］15:10
👉 延伸閱讀：新北淡江大橋5/12慶通車 《航海王》千陽號5/16起震撼現身免費登船、限量優惠交通資訊一次看！
資料來源：新北市政府交通局、十三行博物館
資料整理：Vinge
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