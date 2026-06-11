淡江大橋4公車路線啟用 49元暢遊淡水八里

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（中央社記者曹亞沿新北11日電）淡江大橋4條公車路線今天正式營運，平日每天提供逾80班次跨橋觀光或往返機場、板橋，其中機場快線單趟只需1小時；觀光巴士一日券49元可無限搭乘，暢遊淡水、八里熱門景點。

配合淡江大橋通車，新北市交通局新闢「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」等4條公車路線，今天正式啟用，新北市長侯友宜、交通局長鍾鳴時、立法委員洪孟楷、議員陳偉杰、鄭宇恩等人出席啟航典禮。

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侯友宜致詞表示，淡江大橋不只是北台灣重要交通建設，通車1個月來，已成為全台矚目的新地標，假日每天吸引上萬遊客欣賞橋體與淡水夕照；今天4條新公車路線正式啟航，代表淡北地區公共運輸邁入新時代。

侯友宜說，經4週試營運，整合試乘民眾及客運業者意見，交通局針對路線動線、停靠站位及班次安排滾動式調整，開發淡海新市鎮-板橋平日往返各2班快捷直達車，讓上下班通勤更快捷，也希望能更符合民眾需求。

鍾鳴時表示，民眾即起可透過線上預約或站牌候車方式，搭乘新闢快線公車。「988板橋快線」平日在淡水新市鎮及板橋公車站雙向各提供20班次；「989機場快線」及「990機場快線」，每天分別自淡水新市鎮、捷運淡水站往返桃園機場，各方向皆提供10班次服務，單趟只需60分鐘，票價新台幣120元，還可搭配TPASS基北北桃1200都會通定期票、敬老愛心卡使用，非常划算。

鍾鳴時說，「115淡水八里觀光公車」是繼鶯歌731、瑞芳177之後，新北市第3條觀光公車路線，串聯淡水老街、漁人碼頭、八里左岸及十三行博物館等熱門景點，除假日提供固定班表、定點發車服務外，今天也同步啟用每週一至五的「115平日線」，跨橋往返淡水、八里，串聯兩岸生活圈。

交通局補充，觀光公車例假日上午10時起至晚間7時，每小時1班，整點發車，國內外遊客可購買49元一日券，無限次數搭乘；若無購買一日券，也可購買單程票15元，或使用TPASS定期票搭乘。（編輯：吳素柔）1150611